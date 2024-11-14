Уровень миграции в индустриальные страны достиг нового пика

В 2023 году в 38 стран ОЭСР въехали для постоянного проживания 6,5 млн человек, из них 1,2 млн - в США. Число просителей убежища составило 2,7 млн человек, что тоже является максимальным показателем.

Масштабы иммиграции в промышленно развитые государства достигли нового максимума. В 2023 году число людей, въехавших в 38 стран ОЭСР на постоянное место жительства, составило 6,5 млн, сообщила в четверг, 14 ноября, в Париже Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) со ссылкой на результаты соответствующего исследования. Максимальный показатель иммиграции зафиксирован уже второй год подряд.

Лидером по масштабам долгосрочной иммиграции в ОЭСР остаются США, куда в 2023 году на постоянное место жительства приехали 1,2 млн человек (самый высокий показатель с 2006 года). При этом около 43 процентов иммигрантов въехали в страны ОЭСР как члены семей тех, кто уже имел в них право на пребывание.

Возросло число просителей убежища

Число просителей убежища в странах ОЭСР в 2023 году тоже достигло нового максимума, составив 2,7 млн человек, это на 30 процентов больше, чем годом ранее. Убежище получили около 676 тысяч человек - на 15 процентов больше, чем в 2022 году, заявила организация. По ее информации, в США впервые попросили убежище больше людей, чем во всех европейских странах ОЭСР, вместе взятых. Больше других ходатайства об убежище подавали граждане Венесуэлы, Колумбии и Сирии.

Германия в 2023 году приняла почти 670 тысяч иммигрантов - на четверть больше, чем годом ранее. Большинство из них приехали из Украины, Румынии и Польши. В том же году около 329 тысяч человек запросили в ФРГ убежище - на 51 процент больше, чем годом ранее. Большинство просителей убежища в Германии - граждане Сирии, Турции и Афганистана.

В прошлом году в Германии проживали в общей сложности 15,2 млн человек, родившихся за границей, то есть около 18 процентов населения. Из них 669 тысяч человек въехали в 2022 году, главным образом из Украины, Румынии и Польши. Самую многочисленную группу - 10 процентов всех иммигрантов в Германии - представляют поляки. На втором и третьем местах - выходцы из Турции (9 процентов) и России (7 процентов).

Улучшается интеграция на рынке труда

В то же время в исследовании указывается, что иммиграционные потоки не вышли из-под контроля, а интеграция мигрантов на рынке труда проходит более эффективно, чем когда-либо ранее. "Высокий спрос на рабочие кадры был ключевым фактором миграции в течение последних двух лет", - указал генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

По его словам, многие индустриальные государства сталкиваются с дефицитом специалистов и демографическими изменениями, а приток кадров из-за рубежа способствует продолжению экономического роста. В прошлом году около 72 процентов иммигрантов в странах ОЭСР были трудоустроены.

Кроме того, в последние годы выросла доля предпринимателей среди людей с миграционным прошлым - с 11 процентов в 2006 году до 17 процентов в 2022-м. "Это привело к созданию значительного количества рабочих мест", - заявили в организации. Согласно статистическим данным о 25 стран ОЭСР, на каждые десять мигрантов в трудоспособном возрасте создаются в среднем два рабочих места. В общей сложности предприниматели-иммигранты за последние десять лет создали около 4 млн рабочих мест, сообщается далее.