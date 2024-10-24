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Уровень трудоустройства украинских беженцев в ФРГ растет

Екатерина Венкина
24 октября 2024 г.

По данным института BIB, наибольшие сложности для бежавших от войны украинцев на рынке труда в ФРГ связаны с необходимостью улучшить знание немецкого, уходом за детьми и подтверждением квалификации.

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Приглашение на ярмарку вакансий для украинских беженцев
Приглашение на ярмарку вакансий для украинских беженцев (фото из архива)Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Около 1,1 млн граждан Украины, бежавших от войны РФ, интегрируются на рынке труда в ФРГ быстрее, чем другие группы беженцев. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Федеральным институтом демографических исследований в Висбадене (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BIB) в четверг, 24 октября.

Показатель занятости среди украинских беженцев вырос почти вдвое - с 16% летом 2022 года до 30% прошлой весной.

Эти данные основаны на новом опросе. В рамках исследования с 2022 года одни и те же украинские беженцы регулярно опрашивались об их положении в Германии.

Среди вызовов: Уход за маленькими детьми

Несмотря на рост занятости, по-прежнему остаются и серьезные вызовы, указали в BIB. Так, 30% опрошенных заявили, что активно ищут работу. Однако уход за маленькими детьми и необходимость в получении квалификации затрудняют трудоустройство, особенно это касается женщин. Уровень занятости матерей с маленькими детьми составляет 22%, матерей с детьми школьного возраста - 32 процента. "У мужчин, напротив, не наблюдается значительной корреляции между занятостью и семейным положением", - отметила Катарина Шпис (Katharina Spieß), директор BIB и соавтор исследования. Уровень занятости отцов несовершеннолетних детей на момент проведения опроса составлял около 41 процента.

Посещение языковых курсов

Большинство украинских беженце, которые не находятся в активном поиске работы, заявляют, что причиной этого является посещение языковых курсов или недостаточное знание немецкого языка (92%). Среди других причин нежелания искать работу - уход за детьми или забота о родственниках (37%).

Результаты свидетельствуют о большой потребности в улучшении знания языка, - резюмировала Шпис. Посетив курсы, соискатели смогут в дальнейшем выйти на рынок труда, уверена она.

Потенциал медработников используется не полностью

При этом среди беженцев - много медсестер и медработников, а также представителей прикладных профессий, в частности рабочих. В этих областях в ФРГ ощущается дефицит квалифицированной рабочей силы.

Тем не менее потенциал соискателей не используется в достаточной степени, поэтому лишь небольшая часть этой группы работает по этим специальностям. "Высокие требования к знанию языка или сложные процедуры подтверждения иностранных профессиональных квалификаций затрудняют получение работы", - констатировал Андреас Этте (Andreas Ette) из BIB.

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