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Как бюрократия в Германии тормозит работу врачей из Украины

Элизабет Шумахер
5 сентября 2024 г.

Тысячи врачей-беженцев из Украины и Сирии прибыли в Германию. Получение ими разрешения на работу по специальности, несмотря на острую нехватку медиков, идет медленно. Бюрократических барьеров меньше не стало.

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Украинские врачи в университетской клинике в Бохуме
Украинские врачи в университетской клинике в БохумеФото: Robin Jopp

По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach), в ближайшие несколько лет Германии грозит нехватка 50 000 врачей. В настоящее время в стране проживают около 1,2 миллиона украинских и 972 тысячи сирийских беженцев, что делает их двумя крупнейшими группами соискателей убежища в ФРГ. Многие из них - высококвалифицированные врачи, которые не могут работать по специальности, даже находясь здесь годами. В чем тут дело?

Дорогие и требующие много времени процедуры

Алексей Украинский, 45-летний анестезиолог из Одессы, подтвердил свой медицинский диплом в Германии еще в 2016 году. По его словам, сегодня эта процедура стала намного сложнее для беженцев, прибывающих из Украины.

Согласно исследованию, проведенному газетой Die Welt, с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года в ФРГ прибыло более 1600 украинских врачей, и только 187 из них подтвердили свою квалификацию и полностью допущены к медицинской практике.

Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах
Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что в ближайшие несколько лет Германии грозит нехватка 50 000 врачейФото: Metodi Popow/IMAGO

Реагируя на такой приток медиков с его родины, Украинский начал проводить бесплатные вебинары и вести канал в Telegram, 3000 подписчиков которого ищут совета, касающегося часто запутанного и затянувшегося процесса признания диплома в Германии.

"Когда-то мне нужно было просто перевести свой диплом, - вспоминает Украинский. - Теперь же приходится предоставлять массу документов, в которых подробно описывается каждый аспект полученного образования. И даже если ваш университет не находится сейчас в зоне боевых действий и вы можете получить документы, перевод может занять шесть месяцев и обойтись в тысячи евро". Для людей, у которых разрушены дома и не осталось ничего, может быть, только один-единственный чемодан, все это может стать непреодолимым препятствием, сетует анестезиолог.

16 федеральных земель, 16 различных перечней требований

Однако даже после того, как ваши документы переведены и вы сдали экзамен по немецкому языку, попасть на работу в клинику или больницу не так-то просто. Следующая часть процесса - признание вашего образования эквивалентным профильному немецкому. Из-за различий в требованиях к количеству теоретических курсов и практическому опыту в медвузах разных стран большинство иностранных врачей должны компенсировать разницу, проходя в Германии практическую стажировку, сдавая дополнительные экзамены или делая и то, и другое.

Политика в области здравоохранения - это компетенция 16 федеральных земель Германии. В каждой из них существует свой набор стандартов, которым должен соответствовать иностранный врач.

"Большинство людей в моем Telegram-канале, я бы сказал, около 80%, - это 35-45-летние женщины с детьми. Их мужья вынуждены были остаться в Украине, находясь в призывном возрасте, - продолжает Алексей Украинский. - Пока эти женщины готовятся к экзаменам, им приходится постоянно присматривать за детьми. Или возьмем, к примеру, врачей более старшего возраста. 50-летний дерматолог, который практикует уже 20 лет, но чья учеба в мединституте давно позади, не сможет с легкостью сдать экзамен по внутренней медицине, предназначенный для 22-летних студентов в Германии".

"Процесс занимает очень много времени, месяцы или даже годы, и в это время, если повезет, вы можете работать медсестрой, а если нет - то в супермаркете или пиццерии", - описывает сложившуюся ситуацию выходец из Одессы.

Ведущий профсоюз врачей ФРГ стремится убрать бюрократические препоны

Marburger Bund, крупнейший профсоюз немецких врачей, также весьма критически относится к ныне существующей в стране системе допуска к работе иностранных медиков. Этот процесс невероятно медленный, частично и потому, что существует единственный орган по оценке квалификации иностранных врачей - Экспертный центр для медицинских профессий (Gutachtenstelle für Gesundheitsberufe, GfG) в Бонне, - и он испытывает острую нехватку персонала и средств, отмечают в Marburger Bund.

Врач со стетоскопом в руках
Marburger Bund критически относится к ныне существующей в ФРГ системе допуска к работе иностранных медиковФото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

По словам пресс-секретаря профсоюза Ханса-Йорга Фрезе (Hans-Jörg Freese), GfG необходимо "больше персонала, меньше бюрократии, более высокая цифровизация процедур" и большая унификация правил для 16 федеральных земель Германии.

Но и после долгого ожидания собеседования в GfG разрешение на работу по специальности выдается иностранным врачам часто всего лишь на два года, добавляет Фрезе. "Долгие проволочки при рассмотрении нового заявления могут привести к тому, что эти медики через два года будут уволены и станут жить на пособие по безработице, даже если их работодатель будет отчаянно пытаться их удержать", - сетует представитель Marburger Bund.

Призывы к единому унифицированному процессу

Кардиолог из Сирии Нибрас Суб, работающий в больнице Университета Гёттингена, имеет похожий опыт. Как и профсоюз врачей, Суб призывает к единообразной процедуре на всей территории Германии.

По словам кардиолога, иностранные врачи "должны подавать заявление на получение разрешения на работу по специальности через местные органы власти в своей федеральной земле, при этом в каждой из 16 земель свои правила". Они могут существенно различаться, начиная от требуемых документов, видов перевода и легализации его и заканчивая доступными путями получения разрешения на работу и перечня экзаменов, делится Суб.

Даниэль Терценбах
Даниэль ТерценбахФото: M. Popow/Metodi Popow/IMAGO

Сириец прибыл в Германию в 2016 году, когда сотни тысяч его сограждан спасались от гражданской войны на родине. По словам Даниэля Терценбаха (Daniel Terzenbach), уполномоченного федерального правительства по интеграции беженцев на рынке труда, 70% из них нашли здесь работу. Нибрас Суб - живой пример. Он член Сирийского общества врачей и фармацевтов в Германии (SyGAAD), которое, проведя в прошлом году исследование на севере страны, выявившее, что 30% врачей из Сирии ждут признания своего диплома в ФРГ не менее года.

Сирийские врачи сталкиваются с антииммиграционными настроениями

Сирийские врачи также сталкиваются с необходимостью получить поскорее разрешение на работу, поскольку призывы к депортации беженцев из Германии усиливаются. После резни в Золингене, устроенной в прошлом месяце сирийским соискателем убежища, некоторые консервативные немецкие политики призвали полностью прекратить прием беженцев из Сирии. Умеренные и правые все громче заявляют о том, что, по их мнению, необходимо депортировать просителей убежища, получивших отказ, в Сирию, что в настоящее время невозможно.

Хотя, как отмечают немецкие СМИ, с каждым годом врачей в Германии все больше, этого недостаточно, чтобы угнаться за демографическими изменениями. Более того, огромное количество медиков стали работать неполный рабочий день. По данным телеканала ZDF, в 2023 году только 85% немецких врачей общей практики трудились полный рабочий день. В 2009 году данный показатель составлял 98%.

"Занятость на полную ставку означает, что врач обычно работает 50 или 60 часов в неделю, - заявили представители Marburger Bund в интервью ZDF. - Только те медики, которые сокращают время работы до 70% от полного рабочего дня, могут в итоге получить обычную 40-часовую рабочую неделю".

Врачи также неравномерно распределены по Германии. В городах наблюдается избыток специалистов, в то время как жителям глубинки приходится преодолевать большие расстояния и долго ждать, чтобы попасть на прием к врачу общей практики. Поэтому, по выражению Ханса-Йорга Фрезе из Marburger Bund, ставить ненужные препятствия на пути врачей, получивших образование за границей, "просто неприемлемо".

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