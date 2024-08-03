85% украинских врачей-беженцев все еще ждут лицензии в ФРГ

Согласно опросу Welt am Sonntag, только 187 заявок из около 1674 поданных от бежавших в Германию от войны были одобрены. Немецкие политики сетуют на бюрократию и вносят предложения по ускорению процессов.

С начала российского вторжения в Украину по меньшей мере 1674 врача из состава украинских беженцев подали заявления на получение врачебной лицензии в Германии, сообщила в субботу, 3 августа, газета Welt am Sonntag (WamS), опросившая соответствующие ведомства во всех федеральных землях. Согласно сообщению газеты, на данный момент одобрено 187 заявок, а 1402 заявки находятся в процессе рассмотрения. О судьбе оставшихся 85 заявок не сообщается.

WamS уточняет, что данные основаны на отзывах из 14 федеральных земель: Бремен и Гессен смогли предоставить лишь неполные сведения. Время ожидания врачебной лицензии затягивается не только для украинцев. По данным издания, врачам из не входящих в Европейский союз стран обычно требуется от 15 месяцев до трех лет между подачей заявления и получения лицензию на медицинскую практику в ФРГ.

Политики призывают к "настоящему наступлению на бюрократию"

Медицинская подготовка в соседних европейских странах, таких как Украина, безусловно, соответствует стандартам соседних стран Евросоюза, подчеркивает Welt am Sonntag. Председатель Федерации больниц Германии Геральд Гасс (GeraldGaß) заявил журналистам о "катастрофическом результате" и раскритиковал чрезмерную немецкую бюрократию. "Мы просто не можем больше позволить себе оставлять квалифицированных работников на пособие, вместо того чтобы направлять их туда, где они срочно нужны и хотят работать", - сказал он, призвав к "настоящему наступлению на бюрократию".

Министр-президент федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) считает, что проблема выходит за рамки сферы здравоохранения. "Тот факт, что даже 30 процентов военных беженцев из Украины не находят работу в Германии, а это гораздо меньше, чем в большинстве других европейских стран, говорит о том, что наши правила неправильны", - утверждает политик от Христианско-демократического союза (ХДС). При этом он задается вопросом об уместности пролонгации получения украинцами соцпособий Bürgergeld "с одной стороны", а с другой - "как ускорить признание профессиональных квалификаций, полученных за рубежом".

"Немецкая система здравоохранения сильно страдает от общей нехватки рабочей силы, и украинские врачи могли бы стать для нас ценной поддержкой", - говорит Янош Дамен (Janosch Dahmen), представитель "зеленых" в бундестаге по вопросам политики здравоохранения. По его мнению, проблема кроется в руководствах федеральных земель: "Большое количество заявок, которые еще не одобрены, показывает, что нынешние процедуры признания не работают, слишком громоздки и очень забюрократизированы федеральными землями".