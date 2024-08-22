Украинские беженцы без жилья. Кого выселяют власти Венгрии

Маленькие дети спят лежа на сумках. Женщины сидят на обочине дороги на чемоданах, складных стульях или просто прямо на земле. Они уставшие и беспомощные. Полицейский следит за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть. Эти фото из деревни Коч на северо-западе Венгрии сейчас курсируют не только в венгерских СМИ. Утром 21 августа около 100 украинских беженцев, в основном женщины и дети, были вынуждены покинуть временно предоставленное им жилье, оказались на улице и провели ночь под открытым небом. Сотрудники венгерских профильных НПО тщетно искали в среду возможности для их экстренного размещения и продолжили этим заниматься и в четверг.

Внезапно лишиться крова - такая угроза становится в эти дни реальностью для более чем 3000 украинских беженцев в Венгрии. 21 августа 2024 года вступил в силу изданный в конце июня указ премьера Виктора Орбана, согласно которому существенно ограничивается помощь беженцам из Украины.

Часть украинских беженцев в Венгрии остались без крыши над головой, 21 августа 2024 года Фото: Bernadett Szabo/REUTERS

Как сказано в документе, временное жилье за счет государства получат в Венгрии только те беженцы, кто прибыл из "зон боевых действий: административных единиц Украины, непосредственно пострадавших от военных действий". Решающим фактором здесь является адрес, по которому на данный момент беженец зарегистрирован на родине.

В будущем госфинансирование, предусмотренное для размещения украинских беженцев, будет ограничено по времени - оно будет действовать с момента регистрации в качестве лица, временно нуждающегося в защите, до конца следующего месяца. Кроме того, список зон прямых военных действий будет ежемесячно пересматриваться венгерскими властями.

"Те, кто хотят, могут встать на ноги"

По оценкам венгерских НПО, вследствие указа Орбана более 3000 украинских беженцев потеряют финансируемое государством жилье в городах и муниципалитетах страны. Большинство из этих людей - выходцы из Закарпатской области или из других западных регионов Украины. Преимущественно речь идет о венгероязычных цыганах, которые имеют в Венгрии официальный статус временно нуждающихся в защите.

Украинские беженцы в венгерской деревне Коч, 21 августа 2024 года Фото: Bernadett Szabo/REUTERS

Почти все приюты для беженцев в Венгрии представляют собой центры коллективного размещения. Как правило, это пустующие дома или большие частные пансионы. В Коче почти 100 беженцев из Украины жили в частном гостевом доме. Госфинансирование их размещения закончилось 21 августа.

Норберт Пал, уполномоченный венгерского правительства по делам лиц, прибывших в Венгрию из Украины после вторжения России, оправдывает ограничение мер помощи украинским беженцам. "После двух с половиной лет это разумное и уместное изменение, потому что за это время те, кто хотел встать на ноги в Венгрии, могли бы это сделать", - заявил он в начале июля в интервью проправительственной газете Magyar Nemzet.

"Низшая точка в венгерской миграционной политике"

Сотрудники профильных НПО, которые сейчас поддерживают оставшихся без жилья беженцев, не согласны с такой точкой зрения. "Таким образом утверждается, что пострадавшие сами виноваты, если не сумели найти жилье, - отметил в беседе с DW Андраш Ледерер из Венгерского Хельсинкского комитета (ВХК). - Но дело в том, что во многих затронутых указом семьях мужчины где-то работают. Тем не менее эти семьи не могут позволить себе собственную съемную квартиру или просто не могут ее найти".

ВХК уже много лет оказывает юридическую и другую помощь беженцам. Ледерер называет нынешний указ главы правительства и ситуацию с бездомными украинскими беженцами "новой низшей точкой в венгерской миграционной политике". По его словам, то, как поступает венгерское государство, "позорно и возмутительно", поскольку пострадавшие не только прибыли из страны, находящейся в состоянии войны, но и имеют официальный статус лиц, нуждающихся во временной защите. "Поэтому лишение их жилья и то, что их просто выставили на улицу, противоречит венгерскому и международному праву", - убежден Андраш Ледерер.

Венгрия не помогает Украине

Вступивший в силу указ является частью длинного списка антиукраинских мер и заявлений правительства Виктора Орбана. На протяжении многих лет у Венгрии крайне плохие отношения с Украиной, а после начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года они еще больше ухудшились. Венгрия - единственная страна-член ЕС, которая до сих пор поддерживает дружественные отношения с Россией. После того, как в начале июля Венгрия по ротации на полгода стала председателем Совета ЕС, Виктор Орбан, посетив Киев, сразу же съездил в Москву, по его словам, с "мирной миссией" к президенту России Владимиру Путину, что вызвало недовольство и яростный протест в ЕС.

Виктор Орбан и Владимир Путин во время переговоров в Москве, 5 июля 2024 года Фото: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Будапешт не участвует в программах военной помощи ЕС Киеву и не разрешает поставки через свою территорию оружия Украине. Венгрия - единственная страна ЕС, не участвующая в финансовой помощи Брюсселя Киеву. Премьер Орбан выступает за прекращение санкций ЕС против России, он неоднократно называл российское вторжение "славянской братоубийственной войной"и характеризовал Украину как "ничейную землю". Проправительственные венгерские СМИ, констатируют наблюдатели, ежедневно транслируют и публикуют пророссийские, антиукраинские и антизападные пропагандистские сообщения.

Целенаправленная мера против цыган?

На самом деле, однако, указ в некоторых аспектах противоречит прежним заявлениям правительства Венгрии. Виктор Орбан и его кабинет охотно делает акцент на защите венгерского национального меньшинства в соседних странах, в том числе в Украине. Так, ранее власти в Будапеште утверждали, что представителей венгерского меньшинства на западе Украины "принудительно призывали на военную службу" для участия в войне, поэтому защита тамошних венгров является особенно важной задачей для венгерского правительства. Однако власти Украины утверждают, что призыв происходит обычным образом, и венгерское меньшинство не чрезмерно представлено в украинских вооруженных силах по сравнению с его долей в населении страны.

Предпосылкой для принятия нынешнего указа могло быть то, что большинство нуждающихся в защите беженцев - это венгероязычные цыгане из Западной Украины. Виктор Орбан и другие члены его правительства неоднократно прямо или косвенно делали дискриминирующие заявления в их адрес. Например, в последние годы Орбан несколько раз говорил, очевидно имея в виду цыган, что "каждый должен жить за счет достойной работы" или что "никто не должен жить за счет преступной деятельности". В течение многих лет венгерское правительство сокращает меры социальной поддержки, в том числе и представителей рома. Антицыганские комментарии в соцсетях по поводу нынешнего указа свидетельствуют о том, что довольно много венгров приветствуют меры против украинских беженцев.

Фейерверк в Будапеште по случаю дня основания государства, 20 августа 2024 года Фото: Zoltan Mathe/MTI via AP/picture alliance

Сотрудники Венгерского Хельсинкского комитета, тем не менее, недоумевают по поводу мотивов принятия указа и говорят, что вряд ли речь шла о мерах по сокращению расходов. "Ежемесячные расходы на проживание украинских беженцев составляют в эквиваленте около миллиона евро, - сообщил DW адвокат и член ВХК Жолт Секереш. - Только фейерверк в Будапеште 20 августа, в честь главного государственного праздника в Венгрии, в этом году обошелся в пять раз дороже".

По словам Секереша, ВХК после публикации указа подал иск о признании его неконституционным и проинформировал об этом органы Евросоюза. Решения суда, сетует адвокат, пока нет, и, к сожалению, ответа из Брюсселя тоже не последовало. "Так или иначе, приходится констатировать, что венгерское правительство в очередной раз сознательно спровоцировало гуманитарный кризис, поскольку намеренно превращает несколько тысяч человек, имеющих право на защиту, в бездомных", - подвел итог Жолт Секереш.