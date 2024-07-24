ЕС раскритиковал Венгрию за нарушение верховенства права

Венгрия, по оценке Европейской комиссии, значительно отстает от демократических стандартов ЕС, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, взяточничеством и конфликтами интересов, вопросов финансирования политических партий и независимости СМИ. Такая оценка содержится в обнародованном в среду, 24 июля, ежегодном докладе Еврокомиссии о верховенстве права в государствах-членах ЕС и ряде стран, имеющих статус кандидата на вступление в блок.

"Венгрия представляет для комиссии настоящую системную проблему в том, что касается верховенства закона", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на презентации доклада. По его словам, Будапешт не добился практически никакого прогресса в устранении нарушений верховенства права, выявленных в предыдущем ежегодном докладе ЕК. Более того, с тех пор количество нарушений выросло до восьми. "Я думаю, что это абсолютный рекорд для отчета о верховенстве права", - сказал агентству AFP один из чиновников Евросоюза на условиях анонимности.

Венгрия часто оказывается среди нарушителей

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС по ротации до конца года, постоянно подвергается критике в докладах Еврокомиссии о верховенстве права. В отношении правительства в Будапеште идет судебное разбирательство в соответствии со статьей 7 договора ЕС из-за угрозы правовой государственности в стране. Кроме того, Еврокомиссия ведет в отношении Венгрии еще несколько разбирательств в связи со множественными нарушениями норм правового государства. Суд ЕС в Люксембурге в июне обязал Венгрию выплатить значительный штраф за то, что ее правительство нарушает европейское миграционное законодательство и правила предоставления убежища. Премьер-министр Виктор Орбан назвал это решение "возмутительным", заявив, что не согласен с ним.

Хотя венгерские власти резко отвергают нормы правового государства, действующие в настоящее время в ЕС, они тем не менее требуют предоставления грантов из Фонда помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса и Фонда равных возможностей. ЕС заморозил финансовую помощь Венгрии на общую сумму в 30 миллиардов евро, поскольку в стране существует реальный риск коррупции, а суды в Венгрии больше не считаются независимыми. Впрочем, часть денег была разморожена, чтобы добиться необходимого согласия Орбана на дальнейшую военную и финансовую помощь для обороняющейся от российской агрессии Украины. Это первый случай, когда страна-председатель Совета ЕС была наказана в рамках так называемого "механизма верховенства закона".