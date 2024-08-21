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Венгрия ужесточила правила помощи для беженцев из Украины

Лиза Ламбрехт
21 августа 2024 г.

Венгрия ограничила государственную помощь жителям Украины, бежавшим от войны. Тысячи из них могут из-за новых правил остаться без жилья, пишет BBC.

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Здание парламента Венгрии в Будапеште
Здание парламента Венгрии в Будапеште, фото из архиваФото: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

Венгрия ограничила государственную помощь для беженцев из Украины: теперь субсидированное жилье и социальные пособия смогут получить лишь те, кто прибыл в страну из украинских регионов, непосредственно пострадавших от российского вторжения.  Соответствующее решение правительства в Будапеште вступило в силу в среду, 21 августа.

К пострадавшим власти Венгрии отнесли 13 областей Украины: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Черниговскую, Луганскую, Житомирскую, Киевскую область и Киев, а также аннексированный РФ полуостров Крым с Севастополем. Этот список будет обновляться ежемесячно, отметили в Будапеште.

При этом в Венгрии, как сообщает британская медиакомпания BBC, получили убежище 31 тысяча украинских граждан, а многие остаются в стране без статуса беженца. Сколько из них являются жителями пострадавших регионов, остается неясным. Новые правила не означают автоматического выселения беженцев из областей, не вошедших в список венгерского правительства, но с 21 августа владельцы жилья, сдававшие его людям из Украины, перестали получать государственные субсидии. В итоге тысячи людей могут остаться без крыши над головой и будут вынуждены вернуться на родину, отмечает BBC.

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