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ОбразованиеРоссия

Детей мигрантов оставят в России без школьного образования?

Алексей Стрельников
10 декабря 2024 г.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает запрет зачислять в школу детей иностранцев, не знающих русский язык. Это может усилить социальную изоляцию и спровоцировать рост преступности, считают правозащитники.

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Ребенок рисует на бумаге и пишет буквы
Фото: Zentrum Gleiche Kinder

В Госдуме 10 декабря началось рассмотрение законопроекта, который введет обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранных граждан: если ребенок не сдаст экзамен, в школу его не возьмут. Эту норму продвигает председатель СК РФ Александр Бастрыкин - сторонник ужесточения миграционного законодательства в России. По его мнению, для борьбы с ростом преступности в России нужно сокращать неконтролируемый приток мигрантов в страну. 

Правозащитники отмечают, что предложенное Бастрыкиным правило противоречит 43 статье конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на образование. В случае одобрения законопроекта дети мигрантов фактически окажутся в изоляции и не смогут интегрироваться в общество. DW поговорила на эту тему с правозащитницей, юристом и школьным учителем.

Как российские власти намерены бороться с нелегальной миграцией? 

Тренд на ужесточение миграционной политики в России усилился после терактов в "Крокус Сити Холле" и Дагестане. Вину за преступления Бастрыкин возложил на "исламистов" и незаконную миграцию. В июле этого года глава СК РФ направил в Госдуму 18 предложений по изменению и дополнению миграционной политики в России, а в октябре часть из них начали рассматривать в виде отдельных законопроектов.

В частности, предлагается повысить уголовную ответственность как для самих мигрантов и признать их нелегальное пребывание в России "отягчающим обстоятельством", так и жестче наказывать за фиктивную регистрацию иностранцев.

Мигранты в Москве, фото из архива
Мигранты в Москве, фото из архиваФото: Denis Vyshinsky/dpa/picture alliance

Еще одно предложение - запрет на проживание мигрантов в радиусе 200 метров от образовательных учреждений. В пояснительной записке к этой инициативе утверждается, что мигранты, живущие близко к школам, "создают угрозу для несовершеннолетних из-за возможного асоциального поведения мигрантов".

Необходимость языкового теста законотворцы объяснили желанием борьбы со "стрессом ребенка", который учится в российской школе и не знает русского языка. Выходит, самым лучшим способом, по их мнению, будет оставить такого ребенка вообще без образования?

Перед тем, как внести антииммигрантские законы в Госдуму, российские власти подготовили информационное поле. В сентябре СК РФ инициировал проверку школы в Калининградской области. Родители учеников, говорилось в заявлении надзорного ведомства, обеспокоены "количеством принятых для обучения детей мигрантов, не владеющих русским языком".

А в ноябре Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) опубликовала исследование, согласно которому больше трети детей мигрантов испытывают трудности в обучении из-за плохого знания русского языка. В работе социологов утверждалось, что они оценили уровень владения русским языком у 154,8 тысяч детей мигрантов: только 58% из них продемонстрировали хорошие знания. Всего, по данным российских властей, в России проживают около 6,5 млн иностранных граждан: около 180 тысяч из них - несовершеннолетние школьники. 

Почему российские власти начали кампанию против детей мигрантов? 

Подобными инициативами Госдума пытается отпугнуть мигрантов от переезда в Россию, считает адвокат "Первого отдела", защищающий интересы мигрантов в судах. Юрист продолжает жить и работать в России, он согласился общаться с DW на условиях анонимности.

"Первый звонок" в российской школе
"Первый звонок" в российской школеФото: Yuri KADOBNOV/AFP/ Getty Images

Эксперт отмечает, что закон о тестировании школьников на знание русского языка не только нарушает конституционные права детей, но и идет вразрез с интересами общества и государства. "Российские власти жалуются на дефицит кадров, сами признают, что без мигрантов не справиться", - говорит он, напоминая, что в России ожидают демографическую яму.

По мнению главы благотворительной организации "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, с помощью антииммигрантской политики российские власти пытаются разрядить недовольство населения, вызванное главным образом экономическими проблемами. "Мигранты - это уязвимая группа, которая оказывается легкой целью для властей", - говорит Ганнушкина. По ее мнению, мигрантофобия несильно сократит потоки трудовой миграции, но вырастет коррупция среди контролирующих органов: "Реализовать весь этот пакет мер, который предлагает Госдума, нереально".  

Что будет с детьми, не сдавшими тест по русскому языку?

Законопроект об обязательном знании русского языка уже одобрили в правительстве РФ с небольшими замечаниями. В частности, предлагается определить правовое положение школьников, не сдавших тест.

На уроке в начальной школе в Волгограде
На уроке в начальной школе в ВолгоградеФото: picture-alliance/dpa/Ria Nowosti/K. Braga

Но сохраняется неясность, какие варианты образования остаются у такого ребенка, говорит адвокат "Первого отдела": "Что будет с этими детьми? Нет никакого указания про систему дополнительного обучения русскому языку, например, будут ли это безвозмездные курсы, кто будет заниматься подготовкой детей мигрантов".

По словам юриста, у школ не так много возможностей отказать ребенку мигранта в зачислении. Чаще всего они ссылаются на якобы нехватку свободных мест, говорит эксперт: "После принятия этого закона, очевидно, у школ будет больше инструментов". Юрист отмечает, что в его практике почти 80% кейсов заканчивались успешно: школьное начальство капитулировало еще на досудебной стадии.

Закон может спровоцировать криминальный рост среди мигрантов

Ограничения в школьном образовании могут привести к тому, что часть детей мигрантов окажется в криминальном мире, считает руководительница НКО "Тонг Жахони", помогающей мигрантам, Валентина Чупик. По ее мнению, это коснется тех, кто останется в России с детьми, не прошедшими тест.

Дети на линейке перед началом нового учебного года
Валентина Чупик: "Мигранты перестанут привозить своих детей в Россию" Фото: Kirill Kukhmar/TASS/dpa/picture alliance

"Но большинство перестанет привозить детей в Россию, - говорит она. - И я это приветствую, потому что они не будут жертвами дискриминации, унижения, социальной изоляции, невозможности получения образования, медицинской помощи и постоянного риска быть изъятыми органами опеки". 

По оценке Чупик, относительно небольшое количество мигрантов из Средней Азии берут с собой в Россию детей - чаще всего это граждане Кыргызстана (около 15 тысяч несовершеннолетних в РФ). Она считает, что основная причина продолжения притока мигрантов - отсутствие визовых ограничений и возможность быстро получить российское гражданство для детей (до 4 месяцев). В ее организацию поступает не так много жалоб на отказ российских школ в зачислении детей мигрантов - 70-80 из почти 100 тысяч обращений в год. По словам Чупик, многие семьи мигрантов и так предпочитают не отправлять детей в школу: оставляют их дома либо берут с собой на работу.

Альтернативный вариант: языковые курсы для детей мигрантов

В российской системе школьного образования не предусмотрены интеграционные курсы, которые позволили бы эффективно адаптировать детей мигрантов к жизни в новом обществе, говорит бывший учитель Максим Иванцов. Он проработал в одной из школ в Петербурге, но после начала полномасштабной войны в Украине эмигрировал из России.

Иванцов вспоминает, что в 2021 году треть учеников в его классе были детьми мигрантов: "Нередко это были дети из неблагополучных семей. И у нас действительно возникла непростая ситуация - школа очень быстро превратилась в гетто". 

По его словам, детям без знания русского языка чаще всего приходится самостоятельно "выкарабкиваться": "Их заставляют делать задания на незнакомом языке, а еще за это ставят оценки". На такую "стихийную адаптацию", по наблюдению Иванцова, у детей уходит в среднем два года - в это время они не успевают усвоить важные блоки школьного образования. "При этом современные технологии - например, переводчик в телефоне, - мог бы упростить их обучение. Но специалистов, которые подумали бы об этом, увы, нет", - говорит Иванцов.

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