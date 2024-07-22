Берлин: Отказ Байдена от выборов - "поворотный момент"

Независимо от того, кто победит на выборах в США 5 ноября, ФРГ "будет продолжать тесно сотрудничать с обоими политическими лагерями", уверен координатор трансатлантических связей в правительстве Германии Михаэль Линк.

Координатор трансатлантических связей в правительстве ФРГ Михаэль Линк (Michael Link) назвал отказ президента США Джо Байдена от участия в выборах на второй срок "глубоким поворотным моментом" для Германии и Европы. "Пожалуй, еще никогда не было президента США, который бы из собственной привязанности так серьезно относился к институтам Евросоюзу и "старому" континенту в целом", - сказал Линк в интервью, публикуемом газетой Tagesspiegel в понедельник, 22 июле. Байден был "особенно близким партнером", "которым он останется до конца своего срока полномочий", подчеркнул Линк.

С точки зрения подготовки Берлина к предстоящим выборам в США, уход Байдена "ничего не меняет на данный момент", сказал трансатлантический координатор. Правительство "интенсивно готовилось в течение многих месяцев к обоим сценариям". Независимо от того, кто в итоге будет баллотироваться от демократов и кто победит на выборах 5 ноября, "мы, Германия, будем продолжать тесно сотрудничать с обоими политическими лагерями" в США.

Особенно в случае победы республиканца Дональда Трампа европейцам предстоит иметь дело "с противником, который пытается разделить даже своих союзников", - сказал Линк. По его мнению, нынешний вице-президент США Камала Харрис, в случае своей победы на выборах, будет "тесно связана с НАТО, ЕС и Германией", но, безусловно, "определит свои собственные приоритеты".

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Джо Байден ранее заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.