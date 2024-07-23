Камалу Харрис поддержали большинство делегатов Демпартии США

По данным СМИ, выдвижение вице-президента США в качестве кандидата на президентских выборах поддержали не менее 1976 из почти 4 тысяч делегатов Демократической партии.

После выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки вице-президент Камала Харрис объявила, что заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. "Я горжусь тем, что сегодня вечером я смогла получить широкую поддержку, необходимую для выдвижения партией", - заявила она в понедельник, 22 июля.

По словам Харрис, она "с нетерпением ждет того, что примет номинацию в скором времени".

Харрис поддержали не менее 1976 делегатов

Согласно данным проведенного AP опроса делегатов съезда Демократической партии США, более 2500 делегатов приняли решение поддержать Камалу Харрис. Этот показатель намного выше необходимого большинства - не менее 1976 из почти 4000 человек. Кроме того, о необходимой поддержке Харрис среди делегатов Демпартии сообщили телеканал CNN и другие американские СМИ.

В числе прочих вице-президента поддержали ряд ведущих членов партии, среди них - бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. При этом пока не сделали заявлений в этой связи лидеры демократов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, Харрис собрала за 24 часа после объявления Байдена об отказе от дальнейшей борьбы рекордную сумму пожертвований - 81 млн долларов. Съезд демократов, на котором может произойти официальное выдвижение Камалы Харрис, пройдет 19-22 августа в Чикаго.

Снятие Джо Байдена с выборов

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.