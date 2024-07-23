  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Камалу Харрис поддержали большинство делегатов Демпартии США

Ольга Лебедева
23 июля 2024 г.

По данным СМИ, выдвижение вице-президента США в качестве кандидата на президентских выборах поддержали не менее 1976 из почти 4 тысяч делегатов Демократической партии.

https://p.dw.com/p/4ic8d
Вице-президент США Камала Харрис
Камала ХаррисФото: Hu Yousong/picture alliance

После выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки вице-президент Камала Харрис объявила, что заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. "Я горжусь тем, что сегодня вечером я смогла получить широкую поддержку, необходимую для выдвижения партией", - заявила она в понедельник, 22 июля.

По словам Харрис, она "с нетерпением ждет того, что примет номинацию в скором времени".

Харрис поддержали не менее 1976 делегатов

Согласно данным проведенного AP опроса делегатов съезда Демократической партии США, более 2500 делегатов приняли решение поддержать Камалу Харрис. Этот показатель намного выше необходимого большинства - не менее 1976 из почти 4000 человек. Кроме того, о необходимой поддержке Харрис среди делегатов Демпартии сообщили телеканал CNN и другие американские СМИ.

В числе прочих вице-президента поддержали ряд ведущих членов партии, среди них - бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. При этом пока не сделали заявлений в этой связи лидеры демократов в обеих палатах Конгресса.

Кроме того, Харрис собрала за 24 часа после объявления Байдена об отказе от дальнейшей борьбы рекордную сумму пожертвований - 81 млн долларов. Съезд демократов, на котором может произойти официальное выдвижение Камалы Харрис, пройдет 19-22 августа в Чикаго.

Снятие Джо Байдена с выборов

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Рисунок мужчины в красном галстуке, манипулирующего куклами

Сколько полномочий у президента США

Сколько полномочий у президента США

Тот, кто занимает Белый дом, единолично правит супердержавой США? Это заблуждение. Все не совсем так, полномочия президента ограничены, ему приходится считаться прежде всего с Конгрессом.
Политика19 января 2017 г.9 фото
external

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Джо Байден вышел из президентской гонки и предложил выбрать в качестве кандидата от демократов Камалу Харрис, нынешнего вице-президента США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп считает, что победить ее будет легче, чем Байдена, но сколько в этом заявлении бравады, а сколько правды?
22 июля 2024 г.28:57 мин.
Джо Байден и Камала Харрис

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис - политик с высокими шансами заменить Джо Байдена - как в президентской кампании, противостоя Дональду Трампу, так и в итоге в Белом доме. DW - о карьере и взглядах Харрис.
Политика22 июля 2024 г.
Показать еще