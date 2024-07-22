  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Демократы собрали рекордные пожертвования на кампанию Харрис

Виталий Кропман
22 июля 2024 г.

За сутки после отказа Джо Байдена от выборов Демократическая партия собрала свыше 55 млн долларов пожертвований всего за сутки. Деньги направят как на кампанию Камалы Харрис, так и другим партийным кандидатам.

https://p.dw.com/p/4iZZ5
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала ХаррисФото: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

Демократической партии США с момента объявления Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки удалось собрать на платформе для небольших доноров ActBlue свыше 55 млн долларов. Соответствующую информацию приводит издание Politico в понедельник, 22 июля. За первые пять часов после объявления было собрано 27,5 млн долларов. Позднее ActBlue сообщила, что меньше чем за день удалось собрать 46,7 млн долларов, что  было суточным рекордом для 2024 года. Деньги будут направлены как на кампанию Камалы Харрис, так и другим демократическим кандидатам, которым предстоит участие в выборах.

Приток средств отражает "энтузиазм демократов, которого мы до сих пор не видели в этом цикле", - указывает Politico. По информации платформы, собранная сумма тем не менее ниже рекорда 2020 года. Тогда после смерти старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург было собрано 70,6 млн долларов за одни сутки. 

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент США Джо Байден выступает у Белого дома в Вашингтоне

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

Анти-Трамп? Что Джо Байден изменит во внешней и внутренней политике США

Новому президенту США от предшественника досталось тяжелое наследство. Чем Джо Байден ответит на вызовы, стоящие перед страной? По какому пути пойдет Америка?
Политика29 января 2021 г.13 фото
external

Александр Баунов об ожиданиях Кремля от Трампа и шансах Байдена

Александр Баунов об ожиданиях Кремля от Трампа и шансах Байдена

Можно ли назвать Джей Ди Вэнса потенциальным преемником Дональда Трампа? Можно ли всерьез воспринимать слова Трампа о том, что он закончит войну в Украине? Чего ждет Кремль от Трампа? - Об этом и других аспектах грядущих выборов в США мы поговорили со старшим научным сотрудником Берлинского центра Карнеги Александром Бауновым.
Политика21 июля 2024 г.17:33 мин.