Выборы президента США: главное о дебатах Харрис и Трампа

По данным опросов, вице-президент США Харрис с небольшим отрывом выиграла первые теледебаты у экс-президента Трампа. Аналитики говорят, что пока неясно, как это повлияет на мнение избирателей.

Вечером во вторник, 10 сентября, кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп провели в Филадельфии первые теледебаты, в ходе которых эмоции периодически зашкаливали. Итог выборов, которые пройдут в начале ноября, все еще совершенно неясен, констатируют наблюдатели.

Конек Трампа - высокая инфляция и нелегальная миграция

Кандидаты в президенты, в опросах общественного мнения идущие ноздря в ноздрю, остались верны ожидавшимся от них стратегиям поведения. Действующая вице-президент Харрис попыталась спровоцировать Трампа, отметив, что, по ее мнению, разжигающая рознь риторика экс-президента не имеет отношения к реальным проблемам американцев. "Дональда Трампа уволили 81 млн человек. И очевидно, что ему очень трудно это переварить", - это была одна из самых запоминающихся реплик вечера в исполнении Харрис, имевшей в виду 81 млн американцев, проголосовавших на прошлых выборах за соперника Трампа.

Мигранты в мексиканской Тихуане наблюдают за дебатами кандидатов в президенты США Фото: Carlos A. Moreno/picture alliance/ZUMA Press Wire

Сам кандидат от республиканцев тем временем не отходил от своих излюбленных тем - высокая инфляции и нелегальная миграция, - даже когда речь шла не о них. И повторил несколько нелепых, ранее уже развенчанных высказываний, в том числе о том, что иммигранты в Спрингфилде в штате Огайо едят домашних животных - утверждение, получившее широкую огласку в соцсетях и подхваченное кандидатом в вице-президенты от республиканцем сенатором от Огайо Джеймсом Вэнсом.

"В нашу страну стекаются миллионы людей из тюрем и колоний, из психиатрических клиник и приютов для умалишенных, они приходят и забирают рабочие места, которые сейчас заняты афроамериканцами и латиноамериканцами, а также членами профсоюзов", - заявил Трамп.

Харрис предложила оптимистический взгляд на положение в США

Вице-президент Харрис воспользовалась несколькими шансами, чтобы поднять вопрос о том, что стало ее новым лозунгом в предвыборной кампании - "Мы не вернемся назад". И сделала все возможное, чтобы предложить американцам оптимистичный взгляд - в отличие от того, что она назвала трамповским негативным видением состояния США, ориентированным в прошлое.

Инес Поль Фото: DW/P. Böll

"В нормальном мире вряд ли возникли бы какие-либо вопросы: Камала Харрис стала бы явным победителем этих дебатов, - считает Инес Поль (Ines Pohl), шеф вашингтонского бюро DW. - Она позиционировала себя как политика ответственного, уверенного в себе, хорошо информированного и способного вести страну к светлому будущему. Дональд Трамп, напротив, был поставлен ею в затруднительное положение. Он с трудом мог полностью завершать предложения и извергал одну ложь за другой, иногда настолько иррациональную, что в нее трудно поверить".

Но для половины американских избирателей это может не иметь никакого значения, сетует Поль: "Горькая правда заключается в том, что Соединенные Штаты образца 2024 года больше не являются местом, где правда и факты важны".

Экономика и аборты - одни из главных тем дебатов

Тем не менее во время дискуссии, по оценке обозревателей, Харрис также приходилось обороняться, так как Трамп часто пытался переключить внимание на ее роль в команде президента Джо Байдена с 2021 года и на то, что он назвал "провалами Байдена". Согласно последним опросам, все больше американских избирателей доверяют Трампу в том, что касается сферы экономики.

Президент США Джо Байден Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Дебаты начались с адресованного Камале Харрис вопроса по теме, которая считается слабым местом кандидата от Демпартии: "Считаете ли вы, что американцы сейчас живут лучше, чем четыре года назад?". Вице-президент уклонилась от ответа, заметив следующее: "Я росла ребенком из семьи среднего класса, и на самом деле я единственный человек на этой сцене, у которого есть план, направленный на подъем среднего класса и трудящихся Америки".

Лаура Уилсон, доцент политологии в Университете Индианаполиса, предположила, что у Харрис была веская причина обойти этот вопрос стороной. "В этом отношении ей трудно отличаться от Байдена, - пояснила Уилсон в интервью DW. - Вы можете посмотреть на некоторые экономические показатели США и сказать, что экономика, возможно, в порядке. Но большинство американских семей смотрят на свои расходы на продукты питания и видят, что четыре года назад они были намного ниже. Я не знаю, как именно президентство Харрис изменит тут ситуацию".

Камала Харрис также сообщила, что предложение Дональда Трампа ввести тарифы на весь импорт в размере до 20% - это "налог на товары повседневного спроса, на которые вы полагаетесь, чтобы прожить месяц". "При этом Харрис не упомянула о том, что при ней президент Байден ввел высокие тарифы, в основном на китайский импорт, - комментирует дебаты телеканал CNN на своем сайте. - В мае администрация ввела новые тарифы на китайский импорт - до 100% на электромобили, 50% на компоненты для установок для выработки солнечной энергии и 25% в других сферах - они будут вводиться в течение следующих двух лет".

Вместе с тем Камала Харрис продемонстрировала гораздо большую твердость по проблеме абортов, которая для многих американцев стала определяющей на этих выборах и по которой Трамп часто менял свою позицию на протяжении многих лет. На этот раз кандидат от республиканцев стал ошибочно утверждать, что некоторые демократы хотят сделать аборты легальными на девятом месяце беременности - что было бы уголовно наказуемым во всех штатах США.

Харрис заверила, что "всегда даст Израилю возможность защитить себя"

Примерно через 50 минут дискуссии ее участники перешли к международной политике - в частности, к войне России с Украиной и войне на Ближнем Востоке. Дональд Трамп уходил от ответов на повторявшиеся вопросы о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, вместо этого настаивая, что он смог бы разрешить конфликт почти сразу после избрания президентом.

Трамп также подчеркнул, что ни один из конфликтов не начался бы, если он был бы президентом последние три года, и что если бы Харрис стала президентом США, то Израиль с того момента "не просуществовал бы более двух лет".

Вице-президент отвергла это утверждение и попыталась изложить более нюансированную позицию по поводу ближневосточного конфликта, повторив фразу, которую часто произносила в течение последнего года: "Израиль имеет право защищать себя, и то, как он это делает, имеет значение". Осудив террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, Камала Харрис добавила: "Правда и то, что (в секторе Газа. - Ред.) погибло слишком много невинных палестинцев".

И предположила, что при ее президентстве США продолжат работать над прекращением огня в Газе и решением ближневосточного конфликта на основе "принципа двух государств" (израильского и палестинского. - Ред.), который был официальной позицией Вашингтона по этой проблеме на протяжении многих лет.

Тем не менее, уточнила Харрис, США будут и далее поставлять Израилю оружие, заверив, что она "всегда предоставит Израилю возможность защитить себя". По мнению Лауры Уилсон из Университета Индианаполиса, у вице-президента не вышло четко объяснить, как она могла бы совместить две перечисленные цели.

"Преимущество Камалы Харрис в том, что заявление Трампа было довольно возмутительным, поэтому его довольно легко отвергнуть, - продолжает Уилсон. - Но я думаю, что Харрис с трудом удалось объяснить, как она может сохранить следование "принципу двух государств" и при этом поддерживать прекращение огня (в Газе. - Ред.). И это очень непросто".

Кандидат от Демпартии дала более четкий ответ по Украине, отметив, что сама принимала участие в создании альянса стран в поддержку Киева. "Причина, по которой Дональд Трамп говорит, что закончил бы эту войну в течение 24 часов, заключается в том, что он просто бросил бы эту тему", - сказала Харрис.

Кто выиграл первые дебаты?

После полуторачасового противостояния - первых теледебатов Камалы Харрис и Дональда Трампа - эксперты и социологи сошлись во мнении, что Харрис с небольшим перевесом одержала победу в этот вечер. Но будет ли она иметь значение для результатов выборов, до которых осталось чуть меньше двух месяцев, не столь очевидно.

"Я не знаю, обязательно ли эти дебаты изменят ход выборов, но в последнее время из многих опросов мы видим, что хотя Харрис и лидировала с отрывом в пределах погрешности, ее преимущество понемногу уменьшалось. И я подозреваю, что после дебатов эта тенденция может прекратиться, - прогнозирует Лаура Уилсон. - Я считаю, что в целом вице-президент выступила очень сильно".

Cуперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт сообщила в Instagram, что будет голосовать за Харрис Фото: AFP

При этом Уилсон также признает, что Трампу удалось произнести несколько ключевых фраз. "В заключительном слове Дональд Трамп был на высоте, указав, что, если бы Харрис хотела провести (обещанные ею. - Ред.) изменения, она могла бы сделать это за три с половиной года (на посту вице-президента. - Ред.), - констатировала Уилсон. - Но Харрис старалась не связывать себя с Байденом и не упоминать его слишком часто".

Сразу после дебатов демократы получили дополнительный импульс - суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт сообщила в Instagram, что будет голосовать за Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза. Насколько важной окажется эта поддержка, еще предстоит выяснить.

"Сторонники Трампа останутся верны ему даже после этих дебатов, - уверена Инес Поль. - Сторонники Харрис могут быть еще более воодушевлены после ее сильного выступления. Эти дебаты не выведут ни одного из кандидатов (в лидеры. - Ред.) на финишную прямую, но поддержка Тейлор Свифт Камалы Харрис - может".