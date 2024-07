Съезд республиканцев в Милуоки: игра Трампа на чужом поле?

В понедельник, 15 июля, на съезде Республиканской партии в Милуоки делегаты официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США на выборах 5 ноября, а сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса - кандидатом в вице-президенты. DW следила за атмосферой в Милуоки и опрашивала жителей города об их политических предпочтениях.

"Левый" город в "правом" штате

"Милуоки - большой урбанистический центр. Его жители преимущественно придерживаются левых взглядов, а вот за его пределами настроения резко "правеют", - сказал DW 60-летний сторонник республиканцев из Чикаго Джерри Израэлов. Его супруга впервые приехала на съезд в качестве делегата от штата Иллинойс.

Джерри Израэлов приехал на съезд поддержать жену-делегата (15 июля) Фото: Ekaterina Venkina/DW

Большая часть жителей Милуоки с населением примерно в 556 тыс. человек - сторонники Демократической партии, в то время как Висконсин считается "фиолетовым" штатом, где расстановка сил между "красными" республиканцами и "синими" демократами примерно равна. Это - один из семи основных "колеблющихся" штатов в США, и итоги голосования здесь могут повлиять на исход выборов. Позиции республиканцев - традиционно сильнее за городом и в сельской местности. Но на то, что политический ландшафт здесь не является монолитны, указывает примечательный факт. Один из тех, кто активно добивался проведения республиканского съезда в городе, - молодой и энергичный мэр-демократ Кавальер Джонсон.

По версии республиканца Израэлова, в Чикаго - традиционном оплоте демократов - "люди начинают понемногу "просыпаться" и склоняться на сторону Республиканской партии. "Предполагаю, что то же самое происходит и в Милуоки", - сказал он. Причина, по его мнению, - "предвзятые СМИ", продвигающие "радикальную левую повестку", и политики, которые отдают предпочтение "поддержке иммигрантов, а не собственных жителей".

Милуоки оживает после пандемии

По словам 50-летней Меко, хозяйки одного из местных ресторанчиков, после периода пандемии город потихоньку восстанавливается: стали оживать пустовавшие ранее небоскребы и кондоминиумы, уменьшилось число кварталов, населенных только афроамериканцами, белыми или латиноамериканцами.

Меко (50 лет) и Майк (53 года) считают, что дела в городе идут не так плохо Фото: Ekaterina Venkina/DW

В целом растянувшийся на многие километры вдоль озера Мичиган Милуоки внешне не производит впечатление застойного или беспросветно-депрессивного города, хотя, по данным за 2022 год 22.1% населения здесь жили за чертой бедности. Это - второй показатель среди 50 самых многонаселенных городов США.

Выступая за организацию форума, мэр-демократ Джонсон руководствовался преимущественно экономическими соображениями: "Что может быть лучше... чем прибытие в Милуоки национального политического съезда, за которым будут наблюдать во всем мире?" Что до республиканского кандидата, то должны же его "где-то выдвинуть", рассуждал он. Схожий опыт у городских властей уже был: в 2020 году Милуоки принимал съезд Демократической партии.

Несколько периметров безопасности

По словам местных жителей, с которыми удалось поговорить DW, интенсивная подготовка на этот раз велась на протяжении нескольких недель. В целом план обеспечения безопасности разрабатывался более года. Секретная служба учла все типы угроз, включая радиологические и биологические. Однако после попытки покушения на экс-президента США меры были дополнительно скорректированы.

Патрульные полицейские катера на реке Милуоки Фото: Ekaterina Venkina/DW

Возле спортивной арены Файсерв-форум установили несколько периметров безопасности. Между ними работают контрольно-пропускные пункты. На внешнем, желтом, контуре действуют ограничения для транспорта, на внутреннем, красном - на вход для сотрудников, делегатов и гостей. Доступ разрешен только по спецпропускам. Внутрь нельзя проносить спальные мешки, палатки, стеклянные бутылки и даже ... теннисные мячики. На реке Милуоки дежурят патрульные полицейские катера.

Протестующие могут устраивать акции внутри периметра с "мягким" режимом безопасности, туда же в принципе можно проносить и огнестрельное оружие. Законы штата Висконсин разрешают его открытое ношение. Входить с ним в спецзону разрешено, необходимо только заранее убедиться, что оно убрано в кобуру. А вот доступ на внутреннюю территорию у арены с "жестким" режимом - для жителей с оружием закрыт.

Всего в город были дополнительно стянуты более 4000 сотрудников правоохранительных органов. Во вторник, 16 июля, один из них - полицейский из Огайо - застрелил мужчину, который, по версии местных властей, держал в руках ножи и пытался напасть на другого человека. Начальник отдела полиции Колумбуса (штат Огайо) Элейн Брайант сообщила, что стрельба произошла у внешнего периметра безопасности съезда. Позднее траурное мероприятие в память о мужчине, предварительно идентифицированном близкими как Сэмюэль Шарп, переросло в шествие в районе парка Кинг Парк. "Остановите войну против черной Америки", - было написано на одном из транспарантов. Детали инцидента уточняются.

Чего требуют жители Висконсина

По своему характеру проходящие в городе протесты - самые разные и проходят мирно. Есть среди участников активисты Live Action, недовольные тем, что обнародованный на минувшей неделе 16-страничный программный документ республиканцев не содержал требования о запрете абортов на национальном уровне.

Активисты Live Action недовольны недостаточно жесткой, по их мнению, линией республиканцев по абортам Фото: Ekaterina Venkina/DW

В 2022 году вердикт Верховного суда США по делу "Роу против Уэйда" отменил федеральное право на аборты, фактически отдав решение вопроса на откуп штатам. Представителей консервативного Live Action такое положение вещей не устраивает - они добиваются федерального запрета.

Селия - 59-летняя активистка из Уолдена (штат Мэриленд) в майке с надписью "Остановить Проект 2025" сказала DW, что ее беспокоят возможное возвращение Трампа к власти и набор консервативных реформ, разработанный Heritage Foundation на случай прихода в Белый дом президента-республиканца в 2025 году. "Они хотят продвигать расизм в отношении чернокожих. Они не хотят, чтобы историю афроамериканцев преподавали, чтобы о ней говорили", - считает Селия.

Трамп в последнее время дистанцировался от документа. На вопрос о том, поддерживает ли она переизбрание действующего президента Джо Байдена, Селия ответила: "Я поддерживаю демократию. Если они (сторонники Демпартии. - Ред.) снимут Байдена (и выдвинут другого кандидата. - Ред.), мы можем победить". "Но в этой гонке я не ставлю ни на одну лошадь", - призналась она.

Кандидат в вице-президенты, санкции и Украина

Говоря об атмосфере на съезде, республиканец Израэлов отметил: "Это - абсолютная радость и ощущение единства. Мы находимся среди своих, среди тех, кто хочет перемен и понимает, что этот парень (Трамп. - Ред.) может нам их дать". Ожидал ли Израэлов, что Трамп выдвинет кандидатом в вице-президенты 39-летнего Вэнса? "У тех, кто делал ставки, он был явным фаворитом", - отметил он.

Дональд Трамп и Джеймс Дэвид Вэнс на съезде в Милуоки Фото: Andrew Kelly/REUTERS

Комментируя кандидатуру Вэнса, экс-конгрессмен, республиканец Мэдисон Коуторн (от штата Северная Каролина) сказал DW: "В США морская пехота - это самые крутые парни (Вэнс - бывший морпех. - Ред.)". "Он также учился в Йельской школе права, нужно быть абсолютным гением, чтобы попасть туда. А потом вы посмотрите на его жену. Она - потрясающая", - добавил Коуторн. По его словам, выдвинутый Трампом политик как никто умеет доносить консервативную повестку до тех, "кто не голосует".

Вэнсу с мая 2023 года запрещен въезд в Россию. В "стоп-листе" МИД РФ он значится под номером 76. При этом примечательна его позиция по Киеву. "Мне совершенно все равно, что произойдет с Украиной", - пойдут ли события "по тому или иному" сценарию, сказал он в интервью в 2022 году.

Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил изданию POLITICO, что выбор Трампом Вэнса - "катастрофа" для Украины. А бывший высокопоставленный представитель британского оборонного ведомства сказал Sky News, Белый дом в составе команды Трампа-Вэнса может обернуться "немедленным прекращенем всей финансовой и военной помощи для Украины". Выбор Вэнса кандидатом в вице-президенты подверг критике и Байден.

Сама тема войны России в Украине в фокусе съезда не находилась. Однако на его "полях", директор по взаимодействию с общественностью Razom for Ukraine Дэниел Бэлсон в частных беседах, в частности, пытался объяснить собеседникам-республиканцам, почему "Украина должна победить".

Трамп по цене в 25 долларов

Что касается Дональда Трампа, то он поднялся на сцену съезда в Милуоки уже в первый день. Экс-президент, ухо которого было заклеено пластырем после покушения всего за два дня до форума, поднял кулак - так же, как он сделал это сразу после стрельбы 13 июля. Сторонники приветствовали его под патриотическую композицию Ли Гринвуда "Горд быть американцем" ("Proud to be an American"). Ожидается, что Трамп официально примет предложение стать кандидатом на пост президента США во время выступления в заключительный день съезда 18 июля.

Футболки с Трампом продаются по 25 долларов за штуку Фото: Ekaterina Venkina/DW

Пока Трамп консолидировал республиканский фронт в здании Файсерв-форума, его сторонникам на улице приходилось довольствоваться его фото - на плакатах, футболках, кепках и даже шлейках для домашних животных. Причем сложно сказать, чего в этом фетишизме больше - восхищения, граничащего с культом, или коммерции. По словам одной из продавщиц, "Трамп сейчас торгуется по цене в 25 долларов за футболку".