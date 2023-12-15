Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 16 процентов

Банк России принял новые меры для сдерживания инфляции. По его прогнозу, в 2024 году уровень инфляции в РФ снизится до 4,0-4,5 процента.

Российский Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16,00% годовых. "Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - заявила пресс-служба ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря.

В Банке России пояснили, что "отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным", чем предполагалось в октябре. Российский регулятор также отметил, что "возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике".

Прогноз ЦБ РФ: Инфляция снизится в 2024 году до 4,0-4,5%

В Москве предупредили, что будут "принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции", развития экономики, а также внутренних и внешних рисков. "Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указывается в заявлении.

За последние полгода Банк России провел поэтапное существенное повышение ключевой ставки, пытаясь сдержать инфляцию. В конце октября ЦБ РФ повысил ее до 15%, в середине сентября - до 13%, в августе - до 12%, в июле - до 8,5%.

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