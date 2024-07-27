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В ловушке: власти РФ оставляют россиян без загранпаспортов

Алексей Стрельников
27 июля 2024 г.

Российские власти намеренно осложняют гражданам РФ за рубежом получение новых загранпаспортов. Но выход есть. DW пообщалась с активистами, которым удалось выбраться из "паспортной" ловушки.

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Российский паспорт
Фото: picture alliance/dpa/TASS

Власти РФ готовят несколько мер, которые осложнят жизнь россиянам, выступающим против политики Кремля за границей. Так, в посольствах России и на погранпереходах смогут изымать действующие загранпаспорт и внутренний паспорт. Соответствующий законопроект с расширением полномочий сотрудников ФСБ и дипломатических представительств готовят в МВД РФ.

Формальным поводом для лишения документов может стать "непредусмотренные сведения, отметки и записи" в нем. Оставшимся без паспортов россиянам будут предоставлять временное удостоверение личности для въезда на территорию РФ. Как полагает адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов, никто не застрахован, что такую "непредусмотренную отметку" в документе может поставить сотрудник посольства или ФСБ - в случае, если им поступит "распоряжение сверху". 

Власти РФ создают базы данных уехавших россиян

Еще одна инициатива МВД РФ - создание специальной базы данных россиян, которые уехали за границу для работы "в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств". Такое положение содержится в Стратегии противодействия экстремизму, которое обнаружило издание "Важные истории". Цель создания этой базы пока остается неясной, говорит Смирнов: "Существуют различные базы. Одни в закрытом режиме "отслеживают" передвижения человека, другие - публично сообщают о розыске "экстремистов и террористов", возбужденных против них уголовных делах. Могу только предполагать, что новую базу делают для работодателей - чтобы усложнить человеку процесс трудоустройства в РФ".

Карикатура Сергея Елкина: Лавров стоит под вывеской "Посольство РФ"
Фото: DW

Свою базу планирует создать МИД РФ. Дипломаты объявили о плане к 2025 году сделать обязательным консульский учет для россиян, проживающих за границей. Российские власти сами пока не обладают полной картиной, сколько россиян проживают постоянно за границей, предположил в разговоре с DW бывший советник представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев.

По его мнению, МИД может перестать оказывать услуги тем россиянам, которые не выполнят этого требования: "Например, не будут оформлять новые заграничные паспорта". Сейчас отказать в выдаче загранпаспорта могут по нескольким причинам: если человек имеет доступ к гостайне, проходит военную службу или в органах ФСБ, сообщил о себе ложные сведения, имеет задолженность перед государством или находится под следствием п уголовному делу.

Германия выдает "серые паспорта" даже в других странах

С января по апрель 2024 года МВД РФ выпустило 2,1 млн заграничных паспортов. Рекордным за последнее время остается пока 2022 год, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда загранпаспорта с января по июнь получили 2,4 млн человек (за весь год - 5,4 млн человек), но участились случаи отказов в изготовлении этих документов. Чаще всего с такой проблемой за границей сталкиваются политические активисты, против которых возбуждены уголовные дела.

Российское консульство в Бонне
Российское консульство в БоннеФото: Marc John/IMAGO

В этой ситуации оказался координатор движения "Весна" Богдан Литвин. Опасаясь ареста, он покинул Россию в 2022 году. К тому моменту срок действия его загранпаспорта истек - активист из-за пандемии не спешил переоформлять документ. Выехав в Армению по внутреннему паспорту, он попытался заказать новый загранпаспорт в российском посольстве. Но пока он ожидал ответа от российских властей, на родине против него возбудили уголовные дела. Посольство отказало ему в услуге. "Я был заперт в Армении, - сказал Литвин, - потому что стран, в которые можно попасть по внутреннему паспорту, немного". 

Ему на помощь пришли немецкие дипломаты. В посольстве Германии Литвину выдали специальный проездной документ - "серый паспорт" (Reiseausweis für Ausländer), то есть эрзац-паспорт со сроком действия три месяца. "Ожидание гуманитарной визы заняло год. Когда ее одобрили, то через несколько дней выдали эрзац-паспорт, по которому я смог покинуть Армению", - рассказывает Литвин.

Внутри Германии получить "серый паспорт" сложно

Как правило, активисты не сталкиваются с проблемами при оформлении "серых паспортов" в немецких посольствах в Армении или других странах СНГ. Но сложности появляются, когда российские эмигранты оказываются в Германии, как в случае с бывшим муниципальным депутатом из Москвы Еленой Филиной.

В 2022 году против нее в России возбудили уголовное дело о распространении "фейков" об армии, она смогла уехать в Германию по действующему тогда заграничному паспорту. Но через несколько месяцев действие паспорта истекло, и Филина обратилась к немецким властям, чтобы получить "серый паспорт". По ее словам, местный чиновник оказался принципиальным: "Он требовал официальный документ, подтверждающий невозможность получения российского загранпаспорта".

Для этого ей нужно было физически посетить российское посольство, предъявив там при входе удостоверение личности: "Никто не гарантирует, что там могут отобрать мой внутренний паспорт, а на онлайн-обращения они не отвечают", - объясняет Филина. 

Бывшая депутатка ведет борьбу с немецкой бюрократической системой с 2022 года, написала обращение в Европарламент: "С тех пор я без паспорта: не могу открыть счет, не могу устроиться на работу, с трудностями получаю пособие, и что не менее важно - я невыездная". Параллельно Филина старается работать над правозащитным проектом "Лица российского сопротивления", но без свободы передвижения полноценно участвовать в правозащитной деятельности ей не удается. Она опасается, что с усилением репрессий в России в подобной ситуации могут оказаться многие политэмигранты.

Некоторые чиновники в Германии "идут навстречу"

С такой же проблемой, как у Филиной, столкнулся в Германии координатор "Движения сознательных отказчиков" Тимофей Васькин. Активист в 2022 году находился в РФ под следствием из-за участия в антивоенных протестах - ему ограничили свободу передвижения. Но Васькину удалось уехать в Армению.

Немецкий "серый паспорт"
В Германии получить "серый паспорт" сложно, но можноФото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Как и в случае с Литвиным, в немецком посольстве ему выдали "серый паспорт". Но сложности возникли с продлением документа уже в Германии, куда он переехал. Местные власти запросили стандартное подтверждение - доказательство невозможности получения нового паспорта РФ. Он решил не рисковать и отказался от идеи посещения российского посольства.

Но активист не оставлял попыток переубедить немецких чиновников, и это ему удалось. В подтверждение своего преследования в России он приложил письмо специальных докладчиков ООН, где описывался его случай. "Мой кейс был подтвержден не только документами на русском языке, но и на уровне ООН. Возможно, это помогло", - говорит активист. В итоге местное МВД выпустило специальное распоряжение, которое упростило процедуру продления "серого паспорта" для россиян, покинувшим родину по политическим причинам. После его случая, полагает Васькин, политэмигрантам из РФ в Германии будет легче и быстрее легализоваться, даже если они окажутся без российских паспортов.

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