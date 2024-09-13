В России объявили "иноагентом" газету "Собеседник"

Министерство юстиции России в пятницу, 13 сентября, обновило реестр "иностранных агентов". В него внесено ООО "Собеседник-Медиа" - юрлицо газеты "Собеседник" - и пять человек: Нина Беляева, Владимир Дорохов, Михаил Ежов, Ярослав Распутин и Олег Степанов.

"Собеседник" сталкивается с давлением в России уже несколько лет. В марте 2022 года на фоне ужесточения цензуры в РФ в связи с началом вторжения России в Украину Роскомнадзор заблокировал сайт издания. В 2024 году редакции "Собеседника" стали поступать угрозы после того, как газета опубликовала статью о смерти Алексея Навального и поместила его фото на первую полосу. Тираж этого номера без объяснения причин был изъят из продажи.

Новые физлица-"иноагенты"

Нина Беляева была депутатом Семилукского райсовета Воронежской области. В июне 2022 года ее заочно арестовали по делу о якобы распространении "фейков" про армию РФ и призывах к терроризму. Сама Беляева предполагает, что в список "иноагентов" она попала из-за Telegram-канала "Східна Слобожанщина", который она начала вести три месяца назад. В нем она рассказывает о территориях России, исторически заселенных украинцами, передает издание SOTA.

Владимир Дорохов - зампред партии "Яблоко" и председатель ее отделения в Тульской области. В июле он выдвинулся на выборы главы этого региона и столкнулся с провокациями в виде переводов денег с незнакомых счетов. Михаил Ежов - санкт-петербургский музыкант и основатель "анимационной студии политической сатиры "Hedgehog Studio". Ярослав Распутин - ЛГБТ-активист, автор проекта о сексуальном здоровье "Парни плюс". Олег Степанов - бывший глава московского штаба Навального.

Обновление данных о СМИ-"иноагентах"

Кроме того, Минюст РФ обновил информацию о Telegram-каналах BRIEF и "Незыгарь", ранее признанных "иноагентами". Теперь в реестре ведомства они значатся под названиями "ЕЖ/дневник" и "НZГ".