Бундесвер сможет покинуть Мали до конца года

Совбез ООН принял решение прекратить миротворческую миссию в Мали. В МИНУСМА участвуют около 1100 служащих бундесвера. В Бамако ранее обвинили миротворцев в неспособности сделать жизнь безопаснее.

Вооруженные силы Германии (бундесвер) готовы покинуть Мали до конца года, заявила уполномоченная бундестага ФРГ по делам военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) изданиям медиагруппы RND в субботу, 1 июля. Преждевременный вывод немецких сил после решения Совета Безопасности ООН прекратить работу Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в стране (МИНУСМА) не представляет проблем, подчеркнула Хёгль. Уход миротворцев из западноафриканской страны готовился на протяжении нескольких недель, процедура уже запущена, объяснила она.

Между тем эксперт по оборонной политике оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан (Florian Hahn) подверг критике официальный Берлин. "Остается лишь надеяться, что дело не дойдет до поспешного вывода, который подвергнет опасности наших военнослужащих", - заявил Хан изданию Augsburger Allgemeine.

Совбез ООН накануне принял решение прекратить миссию в Мали, запущенную в 2013 году. Она будет завершена в конце нынешнего года после шестимесячного переходного периода.

Власти Мали обвинили миссию в неспособности сделать жизнь безопаснее

Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в середине июня потребовал от всемирной организации незамедлительно вывести миротворцев из республики. Миссия оказалась неспособна сделать ситуацию в стране безопаснее, объяснил глава МИД африканского государства. Диоп отверг все предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по изменению мандата МИНУСМА.

Белый дом: Пригожин способствовал прекращению миссии ООН в Мали

Между тем в США считают основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина причастным к прекращению работы миссии ООН в Мали. Предприниматель "помог спланировать" вывод миротворцев с целью "продвигать интересы" ЧВК, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Мандат на участие бундесвера в МИНУСМА был продлен

В МИНУСМА задействованы около 1100 представителей бундесвера. Большинство из них располагаются в Гао в центральной части Мали, незначительная часть сил ФРГ находится в столичном муниципальном округе Ниамей в соседнем Нигере. В конце мая бундестаг продлил мандат на участие бундесвера в миротворческой миссии до 31 мая 2024 года.

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