Бундесвер сможет покинуть Мали до конца года
Вооруженные силы Германии (бундесвер) готовы покинуть Мали до конца года, заявила уполномоченная бундестага ФРГ по делам военнослужащих Ева Хёгль (Eva Högl) изданиям медиагруппы RND в субботу, 1 июля. Преждевременный вывод немецких сил после решения Совета Безопасности ООН прекратить работу Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в стране (МИНУСМА) не представляет проблем, подчеркнула Хёгль. Уход миротворцев из западноафриканской страны готовился на протяжении нескольких недель, процедура уже запущена, объяснила она.
Между тем эксперт по оборонной политике оппозиционного Христианско-демократического союза Флориан Хан (Florian Hahn) подверг критике официальный Берлин. "Остается лишь надеяться, что дело не дойдет до поспешного вывода, который подвергнет опасности наших военнослужащих", - заявил Хан изданию Augsburger Allgemeine.
Совбез ООН накануне принял решение прекратить миссию в Мали, запущенную в 2013 году. Она будет завершена в конце нынешнего года после шестимесячного переходного периода.
Власти Мали обвинили миссию в неспособности сделать жизнь безопаснее
Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в середине июня потребовал от всемирной организации незамедлительно вывести миротворцев из республики. Миссия оказалась неспособна сделать ситуацию в стране безопаснее, объяснил глава МИД африканского государства. Диоп отверг все предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по изменению мандата МИНУСМА.
Белый дом: Пригожин способствовал прекращению миссии ООН в Мали
Между тем в США считают основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина причастным к прекращению работы миссии ООН в Мали. Предприниматель "помог спланировать" вывод миротворцев с целью "продвигать интересы" ЧВК, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Мандат на участие бундесвера в МИНУСМА был продлен
В МИНУСМА задействованы около 1100 представителей бундесвера. Большинство из них располагаются в Гао в центральной части Мали, незначительная часть сил ФРГ находится в столичном муниципальном округе Ниамей в соседнем Нигере. В конце мая бундестаг продлил мандат на участие бундесвера в миротворческой миссии до 31 мая 2024 года.
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