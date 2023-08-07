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Путчисты в Нигере закрыли воздушное пространство страны

Жан Рофе
5 мин. назад

На фоне ультиматума ЭКОВАС находящаяся у власти в Нигере военная хунта пообещала "энергичный и немедленный ответ" на любую попытку вторжения.

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Митинг в поддержку захвативших власть военных в Нигере
Митинг в поддержку захвативших власть военных в НигереФото: Mahamadou Hamidou/REUTERS

Путчисты, захватившие власть в Нигере, объявили о закрытии воздушного пространства страны в связи с рисками военной интервенции. Запрет на полеты распространяется на все воздушные суда и будет действовать "до дальнейшего уведомления", заявил представитель военной хунты в ходе выступления в эфире национального телевидения вечером в воскресенье, 6 августа.

По его словам, причиной этого шага стали все более очевидные угрозы интервенции со стороны соседних стран. Любая попытка нарушить воздушное пространство Нигера получит "энергичный и немедленный ответ", говорится в заявлении.

Ранее в тот же день тысячи демонстрантов собрались на стадионе в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным.

Ультиматум военным Нигера со стороны ЭКОВАС

В выходные истек срок ультиматума, предъявленного хунте в Нигере государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Эти страны потребовали от нигерских мятежников не позднее 6 августа восстановить конституционный порядок и вернуть к власти свергнутого ими президента Мохамеда Базума.

В ЭКОВАС пригрозили путчистам самыми жесткими мерами, включая военное вторжение, но участники этой организации не могут договориться о проведении военной операции в Нигере. В Нигерии Сенат отказался поддержать требование президента этой страны Болы Тинубу о военном вторжении в Нигер, рекомендовав ему сначала рассмотреть другие опции. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что он категорически против вооруженной интервенции в Нигере, поскольку это "взорвет всю зону Сахель".

Некоторые страны ЭКОВАС, в том числе Сенегал и Кот-д'Ивуар выразили готовность послать своих солдат в Нигер, но Мали и Буркина-Фасо, членство которых в организации было приостановлено из-за прихода там к власти путчистов, предупредили, что воспримут вторжение в Нигер как нападение на них самих.

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