Страны Западной Африки готовятся к вторжению в Нигер

После военного путча в Нигере ситуация в регионе в субботу, 5 августа, остается напряженной. Командующие вооруженными силами государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), по сведениям французской медиакомпании RFI, разработали план возможного вооруженного вторжения в Нигер в ответ на путч.

Одобренная командующими рекомендация содержит "все элементы возможной интервенции, включая необходимые для этого ресурсы, а также то, как и когда мы будем задействовать войска", цитирует RFI слова комиссара ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абделя-Фатау Мусы по итогам трехдневной встречи военачальников сообщества в столице Нигерии Абудже. Главы стран ЭКОВАС намерены принимать решения о дальнейших действиях на основе этой рекомендации, добавил Муса.

Несколькими часами ранее президент Нигерии Бола Тинубу призвал Сенат своей страны одобрить вооруженное вторжение в Нигер. Тинубу, который председательствует в ЭКОВАС, выступил за "военное оснащение войск и применение персонала для военной интервенции" в том случае, если путчисты в Нигере не согласятся на переговоры.

Ультиматум путчистам

Страны ЭКОВАС в минувшее воскресенье предъявили путчистам в Нигере ультиматум, потребовав в течение недели восстановить конституционный порядок. На случай отказа они пригрозили различными мерами, включая применением силы.

ЭКОВАС уже неоднократно формировал силы быстрого реагирования. В 90-е годы прошлого века они применялись для урегулирования гражданских войн в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее-Биссау, а в 2002 году - в связи с путчем в Кот-д'Ивуаре.

Военная хунта Нигера на фоне угроз со стороны ЭКОВАС произвела важные кадровые перестановки в вооруженных силах. Новым начальником штаба армии Нигерии назначен генерал Муса Салао Барму. Он до сих пор возглавлял силы спецназа Нигера и был одной из главных опор путчистов. Хунта также назначила доверенных лиц на ключевые посты в сухопутных силах и авиации.

Смотрите также: