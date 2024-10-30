Россия маскирует свое влияние в ЦАР под культурную работу

Центральноафриканская Республика - своего рода пилотный проект Кремля для выработки африканской политики России. Это признал в беседе с DW связанный с ЧВК "Вагнер" глава российского культурного центра в Банги.

Действия России в Центральноафриканской Республике - хороший пример того, как Москва расширяет свое влияние в Африке: в 2018 году Кремль упрочил свои связи с ЦАР, заключив с властями республики соглашение об обороне, после чего те позволили ЧВК "Вагнер" усилить свою роль в стране. Наемники этой группировки поставляли центральноафриканской армии оружие, обучали солдат борьбе с повстанцами, на них было возложено обеспечение безопасности президента Фостена-Арканжа Туадеры.

Одним из ключевых игроков в российском присутствии является Дмитрий Сытый. Официально 35-летний маркетолог и экономист руководит в столице ЦАР Банги организацией "Русский дом", который позиционирует себя как культурно-просветительский центр. Сытый охотно рассказывает о курсах русского языка для местного населения, вечерах русской музыки и театра. Но его влияние настолько велико, что наблюдатели считают его фактически новым боссом или по крайней мере ключевой фигурой в руководстве "Группы Вагнера", которая еще до того как принять участие в полномасштабной войне России в Украине, была задействована в операциях в Ливии, Судане, Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Российские наемники охраняют президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера (в зеленой рубашке) в Банги Фото: Leger Kokpakpa/REUTERS

Говоря о создателе ЧВК Евгении Пригожине, который в августе 2023 года, через несколько недель после мятежа, погиб при загадочных обстоятельствах, по официальной версии Москвы - в авиакатастрофе, Дмитрий Сытый подчеркивает: "Мы продолжаем то, что он начал".

Россия хочет только помочь Африке?

После смерти Пригожина "вагнеровцы" были формально подчинены российской военной разведке - Главному управлению Генштаба ВС РФ (ранее - ГРУ) и министерству обороны, различные подразделения ЧВК были включены в так называемый Африканский корпус.

Сытый практически никак не комментирует подозрения о том, что приказ взорвать самолет с Пригожиным отдал российский президент Владимир Путин: в интервью DW он пояснил, что у него нет об этом никакой информации, а смерть Пригожина назвал большой потерей для Африки, в частности для ЦАР.

Африку глава "Русского дома" называет в беседе с DW "континентом будущего", уверяя, что цель российской политики - "помочь ЦАР": "Все крутится вокруг этой гуманитарной политики. И речи нет о том, чтобы отстаивать свои интересы".

При этом Сытый не упоминает о том, что в обмен на свои услуги, оказанные центральноафриканскому государству, Россия получила выгодные концессии на добычу полезных ископаемых: таким образом "Группа Вагнера" обеспечила себе доступ к ценным ресурсам - золоту и алмазам.

Прибыль от добычи полезных ископаемых

"Вагнеровцы" оказались в ЦАР в нужное для этой страны время, считает эксперт в области безопасности Беверли Очиенг из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. "Тогда было ощущение, что Франция, доминирующая держава в ЦАР и бывшая колониальная держава, и ООН не предприняли достаточно шагов на фоне растущего насилия со стороны повстанцев, которые представляли опасность для избранного правительства", - рассказывает она DW. В результате, по словам Очиенг, в ситуацию вмешалась Россия, которая добилась доминирующих позиций в секторе безопасности, а также в области добычи полезных ископаемых, которая не поддавалась контролю, несмотря на четкое законодательство в этой сфере.

Сотрудник новостного сайта Daily Beast в столице Нигерии Абудже Филлип Обаджи проводил расследование, касающееся разработки месторождений в конфликтном регионе. "Что касается россиян и их образа действий в ЦАР, то меня беспокоит, что стремятся захватывать шахты любыми способами и остаются безнаказанными", - поделился он своим мнением в интервью DW.

Журналист обвиняет в алчности обе стороны - и русских, и повстанцев: они добиваются контроля над шахтами и не идут на переговоры. Именно поэтому, по словам Обаджи, в ЦАР до сих пор не наблюдается улучшения политической стабильности.

Сытый отвергает обвинения в серьезных нарушениях прав человека, которые против боевиков из бывшей ЧВК "Вагнер" выдвигают журналисты, неправительственные организации и даже ООН: по его утверждению, это просто западная пропаганда.

В конце 2022 года Дмитрий Сытый стал жертвой покушения - он получил тяжелые ранения при взрыве посылки со взрывчаткой, несколько пальцев на правой руке ему заменили протезами. За связи с "Группой Вагнера" США, Евросоюз и Канада ввели против него санкции. 35-летний Сытый является одним из акционеров компании Lobaye Invest, которая также находится в международных санкционных списках. Она занимается разведкой новых месторождений и участвовала в финансировании деятельности ЧВК "Вагнер".

Дмитрий Сытый в ходе интервью корреспонденту DW Зигото Чая Чамени Фото: Sandrine Blanchard/DW

Корреспонденту DW Зигото Чая Чамени Сытый заявил, что он в первую очередь "культурный посол России", однако признал, что время от времени по поручению президента Туадеры выполнял и другие "миссии по разоружению" вооруженных группировок в Центральной Африке: "Я использую этот опыт и сегодня. Недавно я был в Конго, чтобы убедить разоружиться "Антибалаку". Думаю, все прошло успешно". Ополчение "Антибалака" возникло в 1990-х годах как христианская самооборона, которая воюет в ЦАР в основном против мусульманской группировки повстанцев "Селека".

Политическое влияние вместо культурной работы

По мнению эксперта по безопасности Беверли Очиенг, хотя Сытый и руководит культурным центром, но при этом имеет возможность оказывать большое политическое влияние на то, с кем правительству вести переговоры и на каких условиях.

"Сытый работает в аппарате безопасности, он глава российской военной разведки и руководит всеми, кто пытается обучить вспомогательные войска в Беренго (планируемая российская военная база на юге ЦАР. - Ред.)", - так отозвался о россиянине в 2023 году в подкасте DW для франкоязычных программ по Африке QuiQuoiComment бывший член парламента Центральноафриканской Республики Жан-Пьер Мара. Он заявил также, что хотя официально речь идет о российских инструкторах, на самом же деле это "вагнеровцы", владеющие компаниями.

Планируемая российская военная база в Беренго - еще один фрагмент мозаики, с помощью которого Россия явно пытается расширить свое влияние на всю Африку. Сытый говорит в интервью DW: "Центральноафриканская Республика - это своего рода пилотный проект новой африканской политики России". Поэтому многие страны с интересом наблюдают за тем, как развиваются отношения Москвы с Банги.