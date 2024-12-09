В Сирии с 2015 года погибли более 540 российских военных

Среди погибших числятся офицеры и рядовые элитных подразделений спецназа, в том числе "Альфы", Сил специальных операций, спецназа ГРУ и ВДВ, а также более 20 военных пилотов и штурманов, выяснила русская служба BBC.

В ходе российской операции в Сирии, начавшейся в 2015 году, погибли как минимум 543 российских военных и наемника ЧВК "Вагнер", следует из исследования русской службы BBC , опубликованного в понедельник, 9 декабря.

Журналисты смогли идентифицировать имена погибших кадровых российских военных с помощью публикаций в СМИ и социальных сетях, а также данных с кладбищ и военных мемориалов. Гибель воевавших в Сирии 346 наемников ЧВК "Вагнер" удалось подтвердить благодаря открытым источникам и внутренним документам компании, доступ к которым появился в результате утечек в период с 2016 по 2022 годы, отмечается в материале.

В списке погибших - кадровые офицеры спецназа "Альфа" и ГРУ

Среди погибших кадровых военных, по данным русской службы BBC, есть офицеры и рядовые элитных подразделений спецназа, в том числе "Альфы", Сил специальных операций, подразделений спецназа ГРУ и ВДВ, более 20 военных пилотов и штурманов. Всего в списке числятся один генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и еще 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.

Издание указывает, что реальные потери российской стороны могут быть выше. Последнее официальное заявление министерства обороны РФ о 116 погибших российских военных в Сирии датируется весной 2019 года. В последний раз о гибели бойцов российского спецназа в боях в Сирии источники в РФ сообщали в конце ноября, сразу после начала наступления антиправительственных сил на позиции, подконтрольные теперь уже павшему режиму Башара Асада.

Захват исламистами власти в Сирии

Исламистские повстанческие силы во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные войска Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось взять под свой контроль несколько крупных центров, в том числе второй по величине город страны Алеппо. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаски свергли режим Асада.

Сам Башар Асад с семьей сбежал в Россию, где получил убежище, сообщили в Кремле.