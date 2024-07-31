Гибель "вагнеровцев" в Мали. При чем здесь ГУР Украины?

27 июля вооруженная коалиция повстанцев-туарегов, действующая на севере Мали под названием "Стратегическая основа защиты народа Азавада" (CSP-DPA), сообщила о разгроме группы российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые последние годы воюют в регионе на стороне официального правительства в Бамако. Повстанцы разбили российскую колонну, убив несколько десятков бойцов и захватив пленных, броневики и цистерны с топливом на северо-восточной границе западноафриканской страны, недалеко от алжирского города Тинзауатен.

Через два дня информацию о боевом столкновении подтвердили и российские Telegram-каналы, близкие к ЧВК. Они расходятся в точных данных о потерях, впрочем, признают, поражение в Мали - самое масштабное, которое испытывали "вагнеровцы" за пределами российско-украинского фронта, начиная с февраля 2018 года. Тогда вертолеты армии США разбили похожую колонну вблизи сирийского города Хашам.

Откуда украинский след?

Среди подтвержденных погибших - Никита Федянин, автор популярного (более полумиллиона подписчиков) Telegram-канала Grey Zone, посвященного деятельности "вагнеровцев". С 20 февраля на канале вышло несколько постов о наступлении ЧВК "Вагнер" на северо-востоке Мали - в последнем группа наемников позирует на фоне бронемашины "Тайфун".

Российский пропагандистский медиа-ресурс RT 28 февраля сообщил, что Федянин якобы успел передать редакции фотографии, свидетельствующие о том, что сепаратистов-туарегов консультируют военнослужащие Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО). По крайней мере, две такие группы якобы учат повстанцев использовать разведывательные и ударные беспилотники, утверждало RT, публикуя только одну фотографию бойца на фоне вертолета с закрытым лицом и украинским шевроном на форме.

Еще одну фотографию на следующий день обнародовало украинское издание Kyiv Post. На ней группа вооруженных людей позирует с флагами непризнанного государства туарегов Азавад и Украины. Несколько мужчин на снимке не носят традиционных туарегских платков на голове и, по утверждению источников редакции, могли быть украинскими военными, однако их лица тщательно заретушированы. Поздравления украинцам передавали и несколько аккаунтов в соцсети X, вероятно связанных с вооруженными повстанцами Азавада: они любезно предлагали передать Киеву пленных наемников и даже благодарили за дроны бригаду Национальной гвардии Украины "Хартия".

В конце концов представитель украинского ГУР Андрей Юсов подтвердил, что украинские спецслужбы причастны к атаке на "вагнеровцев" в Мали. "Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников", - отметил он в понедельник, 29 июля.

Что делают украинцы в Мали?

Официальные Киев и Бамако установили дипломатические отношения еще в 1992 году. Но контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран носят эпизодический характер, отмечается на сайте МИД Украины. Так, обязанности диппредставителя в этой республике официально исполнял посол Украины в Алжире. Товарооборот между двумя странами тоже был незначительным - около 41 миллиона долларов США в 2021 году, по данным Госстата Украины. В течение 2012-2019 годов правительства двух стран пытались заключить соглашение о военно-техническом сотрудничестве, однако обменялись только проектами документа.

Впрочем, украинские военные и гражданские специалисты работали в рамках Многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). В 2016 году о работе в составе миссии команды военно-медицинского вертолета сообщала авиакомпания "Украинские вертолеты", которая арендует авиапарк в том числе и у Вооруженных сил Украины. В 2019-м к MINUSMA официально присоединился украинский военный контингент - всего до 20 бойцов и шести вертолетов МИ-8. Эти отряды, однако, в 2023 году покинули западноафриканскую страну после сворачивания многолетней миссии.

Последние сотрудники MINUSMA покинули Мали в 2023 году. На фото: лагерь в Гао разбирают миротворцы бундесвера Фото: Nana Ehlers/Bundeswehr/dpa/picture alliance

С тех пор об украинском военном присутствии в Мали ничего не было слышно, убеждают опрошенные DW исследователи проблем безопасности в регионе. "Нам нужно некоторое время, чтобы иметь возможность проанализировать и действительно подтвердить, кто стоит за нападениями на малийскую армию и российские группы, которые говорят, что они там, чтобы помочь Мали справиться с растущей опасностью. Впрочем, думаю, что Украина и ее союзники находятся в этой динамике, чтобы сделать все возможное, чтобы подорвать Россию и попытаться ослабить ее с экономической точки зрения", - говорит Жан Франсуа Мари Камара, исследователь и преподаватель Университета юридических наук в Бамако.

"Вагнеровцы" вместо миротворцев ООН

MINUSMA, в которой были задействованы в том числе и солдаты бундесвера, была учреждена решением Генассамблеи ООН в 2013 году, ее основной целью была поддержка шаткого мира между правительством и повстанцами-туарегами, а также противодействие джихадистским группам, связанным с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Однако военная хунта, пришедшая к власти в Мали после переворота 2021 года, настаивала на том, чтобы миротворцы ООН покинули страну, поэтому миссию официально свернули в июне 2023 года. Коалиция туарегов осудила этот шаг, расценив его, как намерения хунты прекратить мирное урегулирование конфликта, и вернулась к вооруженной борьбе за независимость Азавада.

Для борьбы с CSP-DPA и одновременно джихадистами из западноафриканской коалиции "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) малийская хунта во главе с полковником Ассими Гоитой решила привлечь ЧВК "Вагнер" - хорошо известную в регионе организацию, работавшую в соседних Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее и других странах континента. "Вагнеровцы" работают в Африке как в интересах частных добывающих компаний, в том числе российского происхождения, так и в интересах официальных правительств, помогая вести борьбу с мятежниками.

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Мали. Фото: армии Франции Фото: French Army/AP/picture alliance

Международные гуманитарные организации и западные разведки неоднократно обвиняли российских наемников в жестоких расправах с мирным населением африканских стран.

После неудачной попытки мятежа основателя "Вагнера" Евгения Пригожина местные отряды "вагнеровцев" перешли под контроль российского Минобороны в составе так называемого "Африканского корпуса". Осенью 2023 года при посредничестве РФ хунты Мали, Буркина-Фасо и Нигера создали военную конфедерацию Альянс государств Сахеля, который официально ведет борьбу с джихадистскими группами в регионе.

ГУР на охоте

Однако к списку противников ЧВК "Вагнер" в Африке в последние несколько лет присоединяется и украинская военная разведка. "Мы проводим такие операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением?", - говорил в апреле этого года в разговоре с американским изданием The Washington Post глава ГУР Кирилл Буданов. Тогда он впервые раскрыл детали спецоперации, состоявшейся осенью 2023 года на другой стороне африканского континента - в Судане.

По сообщению The Wall Street Journal, о помощи Киев попросил председатель Переходного суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан - первая группа в составе около сотни бойцов ГУР помогла ему эвакуироваться из столицы Хартума, окруженной бойцами "Сил быстрого реагирования", некогда проправительственных отрядов ополчения, состоящих преимущественно из граждан арабского происхождения, известных также как "Джанджавид".

Хартум - столица Судана. Август 2023 года Фото: Wang Hao/Xinhua/IMAGO

ЧВК "Вагнер" сотрудничал с "Джанджавидом" по крайней мере с 2020 года, когда боевики двух организаций захватили нефтяное месторождение Эш-Шарара в соседней Ливии. Суданские повстанцы и даже официальные вооруженные силы были плохо мотивированными и подготовленными, поэтому нуждались не только в современном оружии, но и в инструкциях. Работа украинских подразделений в течение осени была сосредоточена на перерезании логистики суданских повстанцев, минировании путей в Хартум, а также на ночных атаках с помощью БПЛА. "Нашей целью никогда не было преследование отдельных солдат ЧВК "Вагнер". Целью было нарушить российские интересы в Судане", - рассказывал журналистам The Wall Street Journal один из украинских разведчиков.

В 2023-2024 годах ГУР комментировало присутствие ЧВК "Вагнер" и в других африканских странах, заблаговременно предупреждая о возможных провокациях и вероятном появлении на континенте западного оружия, захваченного россиянами на войне в Украине. Впрочем, после Судана украинские разведчики еще никогда не подтверждали прямо свою вовлеченность в наземные операции. "Если участие украинских сил в Мали подтвердится, можно будет сказать, что российско-украинский конфликт не ограничен украинской территорией и перемещается в другие места, в частности, в Африку", - считает директор африканских программ Института Эгмонт Нина Вилен.