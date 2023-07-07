Разведка ФРГ прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии не знала заранее о мятеже Пригожина, из-за чего проводит внутреннюю проверку. Зато BND напрямую узнала о роли Лукашенко как переговорщика с главой ЧВК "Вагнер".

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) была лучше проинформирована о попытке мятежа Евгения Пригожина, чем предполагалось ранее. В частности, она прослушивала телефонные переговоры между Александром Лукашенко и основателем ЧВК "Вагнер", сообщают в пятницу, 7 июля, немецкие телекомпании NDR и WDR , ссылаясь на источники.

Таким образом немецкая спецслужба напрямую узнала о роли Лукашенко как посредника между ЧВК "Вагнер" и российскими властями, отмечают немецкие медиа. Ранее стало известно, что BND, в отличие от иностранных разведок, не знала о подготовке путча и не была к нему готова. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц 28 июня заявил, что немецкая разведка "не знала" о планах Пригожина и его боевиков заранее. Из-за этого BND начала в конце июня внутреннюю проверку, сообщал еженедельник Der Spiegel.

Немецкие политики критиковали BND за ее неосведомленность. Произошедшее "вновь рисует плохую картину связей BND с другими крупными разведслужбами", заявил эксперт СДПГ по вопросам разведки Ули Грёч (Uli Grötsch) изданию Welt am Sonntag. "Сведения BND о внутренних делах России явно были скудными", - отметил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СвДП в бундестаге Ульрих Лехте (Ulrich Lechte).

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