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Разведка ФРГ ведет проверку в свете мятежа Пригожина в РФ

Павел Мыльников
46 мин. назад

Проверка в Федеральной разведывательной службе Германии вызвана тем, что у нее не было информации о подготовке в России путча основателя ЧВК "Вагнер", пишет Der Spiegel.

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Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии в Берлине
Штаб-квартира BND в БерлинеФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) проводит внутреннюю проверку в связи с мятежом основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина в России, пишет журнал Der Spiegel в пятницу, 30 июня. Поводом для этого послужило отсутствие у ведомства информации о готовящемся в России путче, отмечает издание. Речь идет, в частности, о том, правильно ли была оценена информация иностранных разведок.

Канцлер Германии Олаф Шольц 28 июня заявил в эфире телеканала ARD, что BND "не знала" о планах Пригожина и его боевиков заранее. По сообщениям СМИ, другие западные спецслужбы располагали информацией о готовящемся мятеже ЧВК "Вагнер".

Эксперт СДПГ: Разведку ФРГ ждут неудобные вопросы

В правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) критически оценили ситуацию. Дело "вновь рисует плохую картину связей BND с другими крупными разведслужбами", заявил эксперт СДПГ по вопросам разведки Ули Грёч (Uli Grötsch) изданию Welt am Sonntag. Комитету парламентского контроля на ближайшем заседании придется задать неудобные вопросы представителям BND, добавил Грёч.

В Свободной демократической партии (СвДП) отреагировали более сдержанно. "Сведения BND о внутренних делах России явно были скудными", - отметил эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СвДП в бундестаге ФРГ Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) в беседе с изданием. "Нет другого объяснения тому, что нам, парламентариям, не дали никакой информации о готовящемся восстании Пригожина и "Группы Вагнера", - добавил эксперт.

В то же время в Левой партии призвали воздержаться от огульной критики в адрес немецкой спецслужбы. "Ситуация определенно разочаровывает", - заявила эксперт левых по вопросам обороны Сара Нанни (Sara Nanni) Der Spiegel. Однако слишком легко критиковать за это BND, ведь речь идет и о том, достаточно ли ресурсов имеется у немецкой разведки, добавила она.

Экс-глава BND указал на обилие внутренних процедур

Аналогичной точки зрения придерживается бывший руководитель BND Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler). С учетом многих уровней контроля, процедур утверждения, требований к проверке и отсутствия полномочий "не должно быть сюрпризом, если служба внешней разведки мутирует в федеральный центр геополитического образования", указал экс-глава BND в беседе с Welt am Sonntag.

Мятеж Пригожина

Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК и гибели большого числа боевиков. Минобороны РФ эту информацию опровергло. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на столицу. Все это время Шойгу не выступал публично и никак не комментировал мятеж владельца ЧВК.

Вечером 24 июня основатель частной военной компании неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе президента РФ Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков "Группы Вагнера" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Пригожин "уйдет" в Беларусь.

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