Региональные российские СМИ пишут, что россиян с боевым опытом вербуют в местные отделения ЧВК "Вагнер" в Перми и Новосибирске. По некоторым данным, руководство ЧВК перешло к сыну Евгения Пригожина - Павлу.

В России возобновился набор наемников в ЧВК "Вагнер". О том, что россиянам, имеющим боевой опыт, предлагают записаться в отделения ЧВК в Перми и Новосибирске, сообщили в числе прочих региональные СМИ 59.ru и Ngs.ru.

Издание 59.ru, в частности, пишет, что руководство ЧВК "Вагнер" перешло к Павлу Пригожину - сыну основателя компании, и что она вошла в состав Росгвардии в качестве подразделения. Неназванный источник рассказал изданию, что завербованным предлагают зарплату от 80 тысяч до 240 тысяч рублей, в зависимости от места, где те будут служить. Минимальный срок контракта составляет полгода.

Новосибирское издание Ngs.ru со ссылкой на источник в местном офисе ЧВК "Вагнер" 1 ноября указало, что набор ведется уже "два-три дня" и что "пока судимых, больных не берут".

Набирают людей без боевого опыта, с ВИЧ и гепатитом

О возобновлении набора в ЧВК "Вагнер" издание "Важные истории" написало еще 27 октября. Объявления о найме появились в чатах родственников наемников ЧВК и в Telegram-каналах, связанных с группой, но спустя какое-то время она была удалена. Администратор группы ЧВК "Вагнер" в Telegram-канале в связи с этим объяснил "Важным историям", что в пост о наборе "будут внесены уточнения".

По информации "Важных историй", в группу набирают тех, кто ранее не воевал в Украине, а также людей, не служивших в армии, в том числе с ВИЧ и гепатитом. "В индивидуальном порядке" рассматриваются и кандидатуры людей с ампутированными конечностями.

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