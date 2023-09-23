ISW: ФСБ расследует участие Росгвардии в мятеже ЧВК "Вагнер"

ФСБ расследует возможное участие высокопоставленных чиновников Росгвардии в мятеже ЧВК "Вагнер", сообщает ISW со ссылкой на Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Якобы "вагнеровцам" разрешили спрятать на складах Росгвардии оружие.

Федеральная служба безопасности РФ расследует возможное участие высокопоставленных чиновников Росгвардии в мятеже Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" - об этом сообщает в своей сводке за пятницу, 22 сентября, американский Институт изучения войны (ISW) , ссылаясь на близкий к силовикам анонимный русскоязычный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

В публикации на этом канале утверждается, что ФСБ проводит расследование в отношении должностных лиц Росгвардии после того, как те якобы разрешили "вагнеровцам" спрятать "значительную часть" снарядов и техники на складах Росгвардии. Эта договоренность была достигнута после окончания мятежа, когда наемники ЧВК должны были быть разоружены.

"ВЧК ОГПУ" якобы "точно известно" о создании такого "схрона" в районе населенного пункта Казачий Стан, вблизи одного из росгвардейских полигонов. В тайник перебросили до четырех крупных контейнеров военного имущества, а схему со стороны Росгвардии курировал некий Роман, находящийся в звании генерала, говорится в публикации этого Telegram-канала.

Бывшие подразделения ЧВК "Вагнер" передадут Росгвардии?

"ISW продолжает считать, что Кремль, вероятно, стремился консолидировать аппарат внутренней безопасности России вокруг Росгвардии после мятежа ЧВК "Вагнер", - подчеркивается в сводке Института изучения войны. Сразу после мятежа "вагнеровцев" стало известно, что Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение.

Кроме того, 21 сентября стало известно о подготовленном в парламенте РФ пакете законопроектов, который позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Один из авторов законопроекта, депутат-единоросс Александр Хинштейн заявил , что инициатива "не имеет ничего общего" со слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК "Вагнер".

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