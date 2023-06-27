Росгвардия получит тяжелое вооружение и танки

Росгвардия получит в свое распоряжение танки и тяжелое вооружение, этот вопрос уже обсуждался с Путиным, заявил глава ведомства Виктор Золотов.

Росгвардия получит танки и тяжелое вооружение, сообщил директор ведомства Виктор Золотов во вторник, 27 июня.

"Этот вопрос сейчас стоит очень остро. У нас нет танков и другого тяжелого вооружения. Мы это будем вводить в войска", - сказал он, добавив, что этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. По словам Золотова, сроки оснащения будут зависеть от финансирования.

Золотов - о мятеже Пригожина

Комментируя мятеж Евгения Пригожина, Золотов заявил, что колонна ЧВК "Вагнер" быстро продвигалась по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены около Москвы.

"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", - сказал Золотов. Работу силовых структур во время мятежа Золотов назвал "великолепной".

Мятеж Евгения Пригожина продолжался около суток, за это время боевики ЧВК "Вагнера" практически без сопротивления захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись маршем на Москву, не дойдя до города около 200 километров и развернув колонны.

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