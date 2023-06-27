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Лукашенко: Войска Беларуси приведены в полную боеготовность

Александра Иванова
2 ч. назад

Во время мятежа Пригожина армию Беларуси привели в полную боеготовность, заявил правитель РБ Александр Лукашенко.

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Правителеь Беларуси Александр Лукашенко
Александр ЛукашенкоФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

На фоне мятежа ЧВК "Вагнер" и ее главы Евгения Пригожина все вооруженные силы Беларуси были приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом объявил правитель Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу РБ.

"Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. (…) Армия в течение полудня, все вооруженные силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность", - приводит слова Лукашенко государственное информагентство БелТА.

При этом правитель Беларуси заявил, что покинувшие страну оппозиционеры якобы опубликовали сообщения о том, что они готовы "реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа" (в Беларуси. - Ред.)". Однако представителей полка Калиновского, сформированного в марте 2022 года из белорусских добровольцев для защиты Украины от российского вторжения, по словам Лукашенко, в Беларусь не пустили "заградотряды".

На тему роли Беларуси в событиях вокруг мятежа ЧВК "Вагнер" и позиции Минска по этому вопросу было много "вбросов и инсинуаций", "особенно в российских СМИ",  посетовал Лукашенко. 

Поход ЧВК "Вагнер" на Москву

После вступления наемников ЧВК "Вагнер" в войну России против Украины глава организации Евгений Пригожин не раз в резкой форме публично критиковал главу Минобороны РФ и российский генералитет, обвиняя их в недостаточной поддержке, некомпетентности и коррупции.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в обстреле позиций ЧВК и направил наемников в сторону Москвы. На следующий день бойцы ЧВК, не встретив серьезного сопротивления, взяли под свой контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вечером 24 июня Пригожин сообщил о возвращении подразделений ЧВК "Вагнер" в полевые лагеря. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко Евгений Пригожин "уйдет в Беларусь".

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