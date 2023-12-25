На помилованных "вагнеровцев" заведено 195 уголовных дел

Чаще всего боевиков ЧВК "Вагнер" из числа бывших заключенных, помилованных за участие в войне в Украине, судят за кражу, грабеж и разбой, пишет "Верстка".

В отношении бывших заключенных, помилованных за участие в боях в Украине в составе частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", возбуждено 195 уголовных дел. Такие данные за 2023 год интернет-издание "Верстка" приводит в понедельник, 25 декабря.

Больше всего дел (83) открыто по статьям о краже, грабеже и разбое, втрое меньше (27) заведено за нарушение правил дорожного движения, отмечают журналисты. Еще 23 дела связаны с "наркотическими" преступлениями, 20 производств открыто за убийство или его попытку, 11 - за причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, дела в отношении экс-заключенных из состава "Группы Вагнера" возбуждали по статьям об угоне, оскорблении представителей властей, мошенничестве, изнасиловании и похищении.

Штрафы, принудительные работы или условный срок

"Некоторые уголовные дела содержат до восьми преступлений, десятерых помилованных судят по двум или трем уголовным делам, а одного пытаются осудить сразу по шести", - пишет "Верстка". В большинстве случаев помилованных заключенных приговаривают к штрафам, принудительным работам или условным срокам. Реальные сроки назначают, если в результате преступления погибли люди, говорится далее.

При этом реальное количество уголовных дел в отношении экс-заключенных, помилованных за участие в войне, может быть больше, указывают журналисты. По их словам, силовики стараются скрыть факт участия подсудимых в боях в Украине.

Мятеж ЧВК "Вагнер" и крушение авиалайнера Пригожина

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в ночь на 24 июня поднял мятеж против Минобороны РФ. Боевики ЧВК взяли под контроль объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже, заявив о "походе на Москву". Однако позже они вернулись в полевые лагеря. Спустя два месяца Пригожин, по официальным данным, погиб в результате крушения принадлежавшего ЧВК лайнера бизнес-класса Embraer в Тверской области.

Кремль отрицал свою причастность к происшествию. Однако американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в декабре написала, что гибель основателя ЧВК "Вагнер" была убийством, организовать которое поручил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. При этом президент России Владимир Путин не возражал против устранения Пригожина, указали собеседники WSJ из западных спецслужб.

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