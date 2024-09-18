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В РФ задержали главу автобронетанковой службы ЦВО

Лиза Ламбрехт
18 сентября 2024 г.

Генерал-майор Денис Путилов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере, заявили в Следственном комитете.

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Здание Минобороны РФ в Москве
Здание Минобороны РФ в МосквеФото: picture alliance / NurPhoto

Следственный комитет РФ задержал начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в ведомстве в среду, 18 сентября.

По версии следствия, Путилов, выполняя государственный заказ для Минобороны РФ по ремонту и обслуживанию военной техники, получил 10 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя Чудинова. Взятка предназначалась для "ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов", заявили в СК.

Общая сумма контрактов, исполнение которых контролировал Путилов, превышала 140 млн рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Дела в отношении чиновников Минобороны РФ

После отставки с поста министра обороны Сергея Шойгу, а также на фоне неудач в войне против Украины, в России начались аресты чиновников Минобороны, представителей Генштаба ВС РФ и предпринимателей, связанных с военной промышленностью. Так, 16 сентября дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено в отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. По версии следствия, компании, поставлявшие электропродукцию и кабель для нужд министерства, вступили в сговор с чиновниками с целью ослабления контроля продукции и получения других привилегий за взятки.

В начале августа был арестован гендиректор АО "Военторг" Владимир Павлов по обвинению в хищении средств Минобороны. По тому же уголовному делу проходит и бизнесмен Тимур Исаков. По версии следствия, Павлов и Исаков вместе с соучастниками в нескольких регионах РФ обеспечили закупку армейских несессеров в рамках госконтракта по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.

В конце июля стало известно о задержании в Москве гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) МО РФ Андрея Белкова. Его подозревают в том, что в 2019 году он организовал госзакупку томографа для лечебно-диагностического центра Минобороны по завышенной цене - за 121 млн рублей вместо 76 млн рублей .

В апреле был арестован бывший замминистра обороны Тимур Иванов по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В мае был задержан начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов - тоже по обвинению в получении взятки. В том же месяце бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, критиковавшего МО РФ, задержали по обвинению в мошенничестве. В конце мая арестовали экс-заместителя начальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в размере 36 млн рублей.

 

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