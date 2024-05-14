Путин назначил министров нового правительства РФ

Президент РФ подписал указ о назначении нового состава кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным. Из них 10 занимали аналогичные посты в предыдущем правительстве.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 14 мая, своим указом назначил новый состав правительства страны и директоров федеральных служб. Премьер-министр Михаил Мишустин сохранил свой пост после выборов главы государства. Из 15 утвержденных ранее Госдумой членов нового кабмина 10 занимали аналогичные посты и в старом.

Свои портфели сохранили глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Новые назначенцы - глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев (ранее - губернатор Кемеровской области), глава Минтранса Роман Старовойт (ранее - губернатор Курской области), министр промышленности и торговли Антон Алиханов (до сих пор возглавлявший Калининградскую область), министр спорта Михаил Дегтярев (ранее - губернатор Хабаровского края) и министр сельского хозяйства Оксана Лут (ранее - первый замминистра).

Экономист Андрей Белоусов возглавил Минобороны после Сергея Шойгу

Министром обороны назначен экономист Андрей Белоусов, бывший первым заместителем Мишустина в предыдущем правительстве. Бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу Путин своим указом назначил на пост секретаря Совбеза РФ, а Николая Патрушева освободил от этой должности.

Белоусов 14 мая выступил в Совфеде, где заявил, что благодаря Шойгу в России "была создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей". Кроме того, политик назвал комплектование ВС РФ одной из приоритетных задач ведомства, отметив, что "речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах".

Главой Счетной палаты стал сын друга Путина

В этот же день Совет Федерации - верхняя палата парламента РФ - утвердил новым главой Счетной палаты Бориса Ковальчука, сына друга Владимира Путина Юрия Ковальчука. В марте этого года он был назначен заместителем руководителя контрольного управления Администрации президента России.

Другими кандидатами на пост главы Счетной палаты были сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов и нынешняя исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова. До ноября 2022 года Счетную палату РФ возглавлял Алексей Кудрин.