Банк друга Путина зарабатывает миллиарды на платежах ЖКХ

Банк "Россия", самым крупным акционером которого является близкий друг президента России Владимира Путина Юрий Ковальчук, зарабатывает два миллиарда рублей в год за счет завышенных комиссий на производящуюся через этот банк оплату услуг ЖКХ. Это следует из расследования журналистов портала "Проект" и онлайн-издания The Bell, опубликованного в среду, 9 декабря.

По данным авторов статьи, именно через банк "Россия" собирают коммунальные платежи во многих регионах страны, включая густонаселенные Москву и Санкт-Петербург и их области. При этом структура Ковальчука берет за оплату услуг ЖКХ комиссию в размере от 0,3 до 2,5 процента. Это значительно больше, чем у других банков, указывают журналисты. Таким образом, банк "Россия" зарабатывает на платежах населения не менее двух миллиардов рублей в год, подсчитали они.

По информации журналистов, занять такую выгодную нишу на рынке оплаты услуг ЖКХ финансовому институту удалось потому, что большинство организаций-сборщиков платежей входят в структуру подконтрольной государству компании "Интер РАО". С 2009 года ее возглавляет Борис Ковальчук, "сын президентского друга".

Другие расследования "Проекта" о близких Путина

Ранее "Проект" написал, что близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, получила 2,8 процента акций банка "Россия". Это расследование "Проекта" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал "голословным" и "малоубедительным".

Кроме этого, онлайн-издания "Проект" и The Bell сообщали, что друг Путина Николай Шамалов, владевший в 2018 году долей в 9,6 процента акций банка "Россия", в 2019 году перестал быть акционером этого финансового института. По версии расследователей, это было связано с тем, что сын Шамалова Кирилл развелся с предполагаемой дочерью Путина Катериной Тихоновой.

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