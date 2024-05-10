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Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра

Алексей Волошинов
10 мая 2024 г.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра поддержали все фракции Госдумы РФ, кроме КПРФ, которая воздержалась.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил МишустинФото: Grigory Sysoev/SNA/IMAGO

Государственная дума России утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ в пятницу, 10 мая. За его назначение проголосовали все фракции Госдумы, кроме КПРФ, члены которой воздержались.

"За" проголосовали 375 депутата, 57 воздержались, 27 парламентариев в голосовании не участвовали. Как отмечает издание "Агентство", в Госдуме впервые с 2000 года не нашлось противников кандидатуры премьера.

В ходе своего выступления перед депутатами Госдумы премьер-министр говорил, в том числе, о социальной поддержке населения РФ, повышении эффективности госаппарата, повышении доходов граждан и новых возможностях для бизнеса. Войну в Украине Мишустин при этом, как отмечают СМИ, практически не упомянул.

Новые назначения в правительстве и Счетной палате

В соответствии с законом, Владимир Путин после начала своего очередного президентского срока должен определить новый состав правительства. По информации СМИ, свои министерские портфели могут потерять глава Минэнерго Николай Шульгинов и глава Минпромторга Денис Мантуров. Последний при этом, как сообщают российские государственные агентства, сохранит пост вице-премьера.

Кроме того, Совет Федерации предложил Владимиру Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ. Об этом в своем Telegram-канале в пятницу, 10 мая, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Один из кандидатов на должность - Борис Ковальчук, сын друга Владимира Путина Юрия Ковальчука.

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