Госдума РФ хочет запретить рекламу в Instagram и Facebook

Группа сенаторов и депутатов предложила запретить в РФ рекламу на заблокированных и запрещенных ресурсах, к которым относятся и Instagram с Facebook.

В Госдуму России внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, объявленных в стране "экстремистскими" и "нежелательными", а также на заблокированных в РФ сайтах и ресурсах. Соответствующий документ был размещен в базе законодательной деятельности Госдумы в пятницу, 21 июня.

Группа депутатов и сенаторов, среди которых Андрей Луговой, Адександр Хинштейн и Андрей Клишас, объяснили предложение тем фактом, что "противоправные информационные ресурсы" по-прежнему получают доходы от рекламы и ведут "провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов России".

"Так, например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа в сети "Интернет" продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В марте 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов". Законодатели называют предложенный новый запрет "последовательным правовым шагом". Доступ к Facebook и Instagram в России был заблокирован в марте 2022 года, вскоре после вторжения РФ в Украину. Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta "экстремистской организацией" и запретил принадлежащие ей соцсети.