  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Свобода словаРоссия

Госдума РФ хочет запретить рекламу в Instagram и Facebook

Даниил Сотников
21 июня 2024 г.

Группа сенаторов и депутатов предложила запретить в РФ рекламу на заблокированных и запрещенных ресурсах, к которым относятся и Instagram с Facebook.

https://p.dw.com/p/4hMDF
Экран смартфона с приложениями соцсетей
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

В Госдуму России внесен законопроект о запрете рекламы на ресурсах организаций, объявленных в стране "экстремистскими" и "нежелательными", а также на заблокированных в РФ сайтах и ресурсах. Соответствующий документ был размещен в базе законодательной деятельности Госдумы в пятницу, 21 июня.

Группа депутатов и сенаторов, среди которых Андрей Луговой, Адександр Хинштейн и Андрей Клишас, объяснили предложение тем фактом, что "противоправные информационные ресурсы" по-прежнему получают доходы от рекламы и ведут "провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов России". 

"Так, например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа в сети "Интернет" продолжают использовать информационные ресурсы Instagram и Facebook, что создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В марте 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах "иностранных агентов". Законодатели называют предложенный новый запрет "последовательным правовым шагом". Доступ к Facebook и Instagram в России был заблокирован в марте 2022 года, вскоре после вторжения РФ в Украину. Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta "экстремистской организацией" и запретил принадлежащие ей соцсети. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
external

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Галина Арапова – российский юрист и эксперт в области информационного права. С 1996 года она является основателем и директором Центра защиты прав СМИ. Арапова – дважды иноагент. О том, может ли Путин заблокировать YouTube россиянам, какова на практике жизнь иноагента, кого могут посадить за VPN и почему российские судьи бояться социальных сетей, она рассказала в интервью DW.
Политика19 декабря 2023 г.26:50 мин.
external

Как библиотека Оруэлла в Иваново борется с пропагандой и цензурой в России

Как библиотека Оруэлла в Иваново борется с пропагандой и цензурой в России

После начала войны России против Украины в Иваново открыли библиотеку Джорджа Оруэлла. По мнению ее основателей, современная Россия все больше напоминает роман-антиутопию “1984” Оруэлла. На выбор читателя - несколько сотен книг, от Солженицына до Сорокина, среди них и авторы-”иноагенты”. Как маленькая библиотека пытается противостоять растущей пропаганде и цензуре в России - в репортаже DW.
5 ноября 2023 г.03:49 мин.