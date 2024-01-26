Точечные блокировки: в РФ совершенствуют интернет-цензуру

В дни протестов в отдельных российских регионах под блокировку избирательно попадали как целые мессенджеры, так и паблики в соцсетях. Что с этим деалть и чего ждать в будущем?

В 2024 году в некоторых регионах России, где вспыхивали протесты, в течение нескольких дней не работали популярные мессенджеры. Как указывают эксперты, главный цифровой цензор страны - Роскомнадзор - научился точечно блокировать интернет-трафик. Оборудование для этих целей ввозят из-за границы в обход санкций. Также атакам подвергаются паблики, освещающие протесты - их автоматически блокируют сами мессенджеры из-за массовых "жалоб" других пользователей.

Но эксперты уверены, что российские власти не могут полностью изолировать российский сегмент от глобальной Сети: VPN-проекты разрабатывают собственные решения для обхода блокировок, а мессенджеры и соцсети будут совершенствовать алгоритмы в ответ на массовые "спам-атаки".

Блокада Telegram, Whatsapp, Viber

Перебои в работе мессенджеров в Башкортостане начались накануне оглашения приговора Фаилю Алсынову - 16 января. На следующий день перед зданием суда в Баймаке, где проходил процесс над экоактивистом, прошли массовые протесты. Несколько дней спустя несанкционированный властями митинг возник в Уфе. До 22 января пользователи Telegram и Whatsapp в нескольких крупных городах Башкортостана жаловались на работу приложений. В региональном отделении Минцифры официально заверили население, что инцидент с ограничением работоспособности мессенджеров - "вне компетенции республиканских органов власти".

Аналогичная ситуация произошла в Якутии. Там 24 января прошел несанкционированный властями митинг - в центре Якутска собрались около 100 человек из-за убийства, предположительно, произошедшего на почве межнациональной розни. В течение нескольких дней в этом городе продолжались сбои в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. Власти региона связали это с профилактикой, которую проводил Роскомнадзор.

Региональные блокировки мессенджеров и массовые "жалобы" на паблики

В 2024 году в России под блокировкой находятся около 120 тысяч интернет-ресурсов, включая сайты, отдельные URL-адреса, группы IP-адресов, следует из статистики общественного движения "Роскомсвобода". В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество блокировок снизилось на 5-10%, говорит руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк. Наряду со стандартной блокировкой интернет-страниц власти начали точечно останавливать отдельный трафик мессенджеров, не мешая работе остальных сегментов интернета в регионах, говорит руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк.

Он отмечает, что эта ситуация кардинально отличается от 2018 года, когда Роскомнадзор пытался блокировать Telegram на всей территории России. Поводом для борьбы с соцсетью стал отказ основателя Telegram Павла Дурова предоставлять ФСБ информацию для декодирования переписки пользователей. Роскомнадзор в 2020 году признал невозможность реализации поставленной перед ним задачи. Примерно тогда ведомство училось "притормаживать" работу Twitter (с 2023 года соцсеть носит название X. - Ред.) с помощью интернет-провайдеров или операторов сотовой связи, говорит Козлюк.

Но затем Роскомнадзор научился вычленять любой вид трафика внутри интернет-потока, продолжает IT-эксперт: "Это может быть соцсеть, мессенджер или VPN. Им уже не требуется полностью отключать интернет в регионе, как это было Ингушетии в 2018 году. Впрочем, и VPN-сервисы разрабатывают инструменты, чтобы замаскировать собственный трафик, например, под голосовые сообщения".

Власти ищут новые инструменты для блокировки протестного контента

Под временной блокировкой во время протестов в Башкортостане и Якутии оказались и отдельные каналы в Telegram и Youtube. Так, во время протестов в Баймаке перестали открываться по прямым ссылкам и пропали из подписок пользователей не менее пяти протестных пабликов, связанные с местными активистами. Позже Telegram-каналы восстановили работу, а пресс-служба мессенджера ответила на запрос русской службы BBC: "Мы столкнулись с DDoS-атаками на ряд каналов и потоком массовых жалоб на призывы к насилию, в связи с чем некоторые каналы могли перестать открываться".

Организуется огромное число жалоб на конкретный контент в соцсети, а алгоритм платформы автоматически блокирует паблик с этим "подозрительным" контентом, объясняет IT-специалист и глава "Общества защиты интернета" Михаил Климарев. Он напоминает, что таким образом блокировались отдельные расследования на YouTube-канале команды Алексея Навального, а не так давно под полную блокировку попал YouTube-канал издания Insider. "Чем лучше жалобы составлены, тем лучше они работают - алгоритм примерно у всех платформ одинаковый", - говорит он. По словам специалиста, алгоритмы реагируют на жалобы на нарушение авторских прав или наличие порнографических материалов. Контент, на который жалуются, автоматически блокируется, а затем службам поддержки платформ требуется некоторое время, чтобы разобраться в ситуации.

К версии о применении массовой спам-атаки склоняется и Артем Козлюк. Он считает, что команда Telegram не стала бы блокировать ресурсы из-за обращения российских властей, так как это нанесло бы серьезный урон международной репутации мессенджера. "Пока это единичные кейсы, но они показательны. Такие спам-атаки эффективны и будут применяться в будущем, если Telegram не изменит свои алгоритмы", - говорит он.

Для "умной" блокировки интернет-трафика в России могут использовать чипы Intel

Роскомнадзор начал избирательноблокировать трафик по так называемым протоколам в прошлом году, рассказывало издание Insider. Ведомство закупило оборудование с такой технической возможностью из Китая, Тайваня и Израиля. В Россию оно завозилось под брендами Yadro и Vegman, причем часть комплектующих, утверждает издание, произведено в США и Тайване - процессоры и чипсеты компании Intel.

По оценке Климарева, на закупку этого оборудования из российского бюджета уже потратили свыше 100 млн долларов. Причем это оборудование попадает в Россию из-за бюрократических недоработок со стороны международных организаций, уточняет Климарев: "В Россию не запрещают завозить то оборудование, которое используется для доступа в интернет. Насколько знаю, американцы планируют сделать исключение из общего санкционного листа, чтобы остановить поставки такого "блокирующего" оборудования".

В России заблокируют YouTube, как только альтернативные площадки будут готовы

YouTube будет оставаться доступным на территории России, как минимум, несколько месяцев - пока готовятся альтернативные площадки в виде VK и Rutube, полностью подконтрольные российским властям, считает Козлюк. По его оценке, около 30-40% контента - научно-популярного и развлекательного содержания - может мигрировать с YouTube на VK. Значительная часть видео на общественно-политическую тематику будет доступно только через VPN, говорит руководитель "Роскомсвободы", призывая избирательно подходить к выбору VPN-проекта.

"Среди бесплатных очень много скан-проектов - они могут отслеживать твой трафик, а потом передавать третьим лицам", - объясняет он, советуя изучить рейтинг провайдеров VPN-услуг от "Роскомсвободы". Все проекты в нем платные, так как каждому VPN-проекту необходимо оплачивать работу технической службы и серверов.

Исправная работа YouTube также зависит от состояния собственных серверов видеохостинга, оставшихся в России. Новое оборудование компания перестала ввозить в страну, а прежнее устаревает, говорит Климарев. Отчасти с этим, по его мнению, будет связана медленная работа YouTube в России в будущем. "Наряду с блокировками YouTube будет все хуже и хуже работать. Надо привыкать к использованию VPN, который будет обходить кэширующие сервера", - советует он.

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