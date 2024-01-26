В областях РФ на пять ночей отключат мобильный интернет LTE

Власти Псковской и Новгородской областей сообщили об отключении мобильного интернета LTE по ночам с 25 по 30 января из-за "пехнических работ". Forbes пишет, что причина отключения - не та, которую называют власти.

В двух российских областях - Псковской и Новгородской - несколько ночей подряд будут отключать мобильный интернет LTE. Решение принято "в связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования", сообщил в Telegram uубернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 января.

По его словам, с 25 по 30 января с 23:00 до 06:00 в области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE "всех операторов связи". "Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои. Учитывайте эту информацию", - указал далее Ведерников. Он пояснил, что среди прочего "по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами".

Аналогичную информацию распространили власти Новгородской области. Региональное министерство цифрового развития Новгородской области через соцсети заявило, что еженочно с 25 по 30 января в период с 23:00 до 06:00 в области будет отключен мобильный интернет LTE стандарта 4G "в связи с проведением технических работ по перенастройке частот вещания".

Forbes: Причина отключения - другая

Издание Forbes со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке пишет, что обычно настройка параметров сети проводится без отключения интернета. "Только если идет массовая замена оборудования, например, на оборудование другого производителя, такие работы могут требовать отключения сети", - сообщил собеседник издания. Он выразил уверенность, что причиной отключения мобильного интернета является не та, о которой сообщили власти. "Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально", - пояснил он.

В ответ на запрос Forbes ряд операторов, а также в "Ростелекоме" и Роскомнадзоре отказались от комментариев, а в службах поддержки МТС, "Мегафона" и "Билайна" заявили об отсутствии информации о готовящихся ограничениях. Между тем собеседник Forbes в одном из операторов связи отметил, что обычно переконфигурации сетей каждый оператор планирует самостоятельно, но в ряде зарубежных стран "при выделении полос радиочастот под строительство сетей 5G используется подход, при котором частоты выделяются для гражданских целей". "при необходимости задействования их военными выделенный под гражданские цели диапазон должен быть высвобожден на время его использования в военных целях", - добавил он.

Ночные сбои в работе мессенджеров

Между тем в ночь на 24 января в целом ряде российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург произошел сбой в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber. Замминистра цифрового развития Якутии Андрей Суслов сообщил о профилактических работах, проводимых Роскомнадзором, не объясняя подробности.

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