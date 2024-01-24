В регионах РФ отсутствовал доступ к Telegram и WhatsApp

В ряде регионов РФ наблюдались перебои с доступом к наиболее распространенных мессенджерам Telegram, Viber и WhatsApp. О сбое в их работе в ночь на среду, 24 января, сообщил сервис "Сбой.рф". О проблемах с доступом к мессенджерам сообщали в Новосибирской, Иркутской, Красноярской и Амурской областях, Приморском и Хабаровском краях, в Якутии и на Сахалине, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Сервисы были доступны только через VPN.

Профилактические работы Роскомнадзора

По словам замминистра инфокоммуникационных технологий Якутии Андрея Суслова, данные проблемы связаны с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором. "На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором", - указал он.

Между тем в министерстве цифрового развития Камчатки заявили об отсутствии информации о причинах отсутствия доступа к мессенджерам. "Каких-либо сведений о причинах сбоя в работе приложений у правительства Камчатского края нет. Были проведены переговоры с операторами сотовой связи, в компаниях заявили, что не знают причины инцидента. В региональном управлении Роскомнадзора оперативно комментарий не предоставили. Мы направили в управление официальный запрос", - цитирует заявление издание "Настоящее время".

Аналогичные проблемы наблюдались в России уже неоднократно. В частности, сбои в работе мессенджеров фиксировались в Хабаровском крае 17 января 2024 года и в январе 2022 года, пишет "Радио Свобода".

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