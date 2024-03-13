Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте

Европейский Союз собирается принять первый в мире всеобъемлющий закон о регулировании искусственного интеллекта (ИИ). В среду, 13 марта, соответствующее постановление, согласованное в декабре 2023 года на переговорах Европарламента с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС, было утверждено евродепутатами в Страсбурге 523 голосами. 46 европарламентариев высказались "против", 49 - воздержались. "Теперь Европа устанавливает глобальные стандарты для надежного ИИ", - приводит слова еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона агентство Reuters.

Как указывается в коммюнике Европарламента , целью регламента является "защита фундаментальных прав, демократии, верховенства закона и экологической устойчивости от высокорискованного искусственного интеллекта, а также стимулирование инноваций и утверждение Европы в качестве лидера в этой области".

Не ужесточать регулирование

Отраслевое объединение информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий BITKOM предупредило правительство Германии о том, что не следует слишком сильно ужесточать регулирование, основанное на этом законе. "Целью должно быть создание условий для немецких компаний и стартапов, чтобы они могли на равных конкурировать с сильными международными игроками в области искусственного интеллекта", - заявил председатель объединения Ральф Винтергерст (Ralf Wintergerst).

В соответствии с принятым законопроектом, приложения искусственного интеллекта подразделяются на различные классы риска. В зависимости от этого провайдеры должны выполнять определенные требования к безопасности и прозрачности. Некоторые области применения, такие как массовое биометрическое наблюдение в режиме реального времени, полностью запрещены. По мнению экспертов, эти правила могут стать моделью для законов в других регионах мира. Это будет альтернативой более мягким правилам в США и более строгим требованиям в Китае. В большинстве стран до сих пор издавались в основном постановления и указы.

Для принятия закона в ЕС остается провести голосование стран-членов Евросоюза, которое ожидается в конце апреля. Однако это считается простой формальностью, поскольку Комитет постоянных представителей, в котором заседают послы стран-членов ЕС, уже одобрил закон.

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