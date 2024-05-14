Доклад AI: Власти КНР преследуют своих студентов за рубежом

"Мне страшно в моем кампусе" - Amnesty International в своем докладе сообщает о репрессиях со стороны китайских властей в отношении студентов из Китая и Гонконга, обучающихся на Западе.

Студентов из Китая и Гонконга (специальный административный район КНР. - Ред.), обучающихся в евро

ейских или североамериканских университетах, и правительства их стран географически разделяют тысячи километров. Далеко и в то же время же угрожающе близко. Роуэн (имя изменено) делится с международной правозащитной организации Amnesty International сообщением, дошедшем до нее: "За тобой следят. Хотя мы (власти КНР. - Ред.) находимся на другом конце планеты, мы можем до вас добраться".

Роуэн - одна из 32 человек (в их числе 12 - из Гонконга), которых Amnesty International подробно проинтервьюировала при подготовке доклада "Мне страшно в моем кампусе". Чтобы задокументировать репрессии со стороны Китая, имеющие место в зарубежных университетах, организация побеседовала с китайскими студентами в восьми странах: в Бельгии, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Канаде и США. Имена всех собеседников и университетов не называются, чтобы защитить опрошенных студентов.

Угрозы в адрес семей, находящихся в Китае

Роуэн поведала AI, что по месту ее учебы принимала участие в памятных мероприятиях, посвященных бойне на пекинской площади Тяньаньмэнь. Почитание памяти погибших во время кровавого подавления демократических протестов в центре Пекина 4 июня 1989 года запрещено в Китае и Гонконге. Всего через несколько часов отец девушки связался с ней из Китая и сообщил, что сотрудники службы безопасности велели ему запретить своей дочери участвовать в мероприятиях за рубежом, которые могут повредить репутации КНР в мире. При этом Роуэн никому не называла своего имени и нигде не говорила о своем участии в состоявшейся акции.

DW также пообщалась с китайскими студентами, обучающимися в Европе. Перед недавним визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Париж, рассказал Юнчжэ (имя изменено), власти страны угрожали тем, кто хотел организовать демонстрации, и навестили в Китае их семьи. Такое, по его словам, случается часто.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров в Париже, 6 мая 2024 года Фото: Gonzalo Fuentes/REUTERS

"Ваше право на свободу выражения мнений за границей неприемлемо" - это сообщение, отмечает Юнчжэ, получают не только те, кого оно непосредственно касается: "Где бы вы ни находились, в Германии, Франции или где-либо еще, от китайской системы слежки никуда не деться".

Члены семей студентов, живущие в Китае, также находятся под угрозой, указывает в интервью DW Тереза Бергман (Theresa Bergmann), эксперт по Азии в немецком отделении Amnesty International. "Например, угрожают конфисковать паспорта, лишить работы, сократить пенсии или ограничить возможности получения образования, если студенты продолжат свою деятельность за границей", - поясняет эксперт. Для нее связь с властями в данном случае очевидна: "Эти попытки запугивания исходят от правительственных чиновников в самом Китае".

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Это лишь единичные случаи? Многие студенты из Китая и Гонконга, получающие образование за рубежом, живут там в страхе перед запугиванием и слежкой, сообщает Amnesty International. Китайские и гонконгские власти пытаются помешать им обсуждать критические вопросы.

Помимо памятных мероприятий в связи с годовщиной трагедии на Тяньаньмэнь, речь идет о проявлении солидарности с демократическим движением в Гонконге или протестами в Китае в 2022 году, когда люди, выходя на улицы с чистыми белыми листами бумаги, выражали таким образом свое несогласие с жесткими антикоронавирусными мерами и ограничением свободы слова. AI высказала обвинения в адрес властей КНР и Гонконга. "Мы не получили никакого ответа из материкового Китая", - сетует Тереза Бергман, добавляя, что из Гонконга пришло "своего рода опровержение".

Торонто, июнь 2016 года. Многие годы китайцы за рубежом чтут память погибших в ходе подавлении демократических протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Фото: Arindam Shivaani/NurPhoto/picture alliance

Эксперт подчеркивает, что студенты являются особенно уязвимой группой из-за их статуса пребывания за границей и финансового положения. При этом, по ее выражению, AI не может говорить за всех примерно 900 000 студентов из КНР, обучающихся за рубежом. Однако, уточнила Бергман, бросается в глаза, что высказывания о репрессиях были схожими в разных странах и совпадали с ранее известными случаями.

В 2021 году правозащитная организация Human Rights Watch документально подтвердила, что китайские студенты в Австралии подвергались слежке и угрозам со стороны властей КНР. В 2022 году правозащитная организация Safeguard Defender рассказала о нелегальных китайских полицейских участках за рубежом, сотрудники которых принимают меры против критически настроенных сограждан. Пекин отверг это обвинение. Однако несколько стран приняли меры против подозрительных лиц из Китая.

В 2023 году DW и исследовательская платформа Correctiv сообщили о том, что китайские власти пристально следят за стипендиатами Китайского совета по стипендиям (CSC) в Германии и не позволяют им делать критические заявления.

WeChat: онлайн-слежка за студентами за границей

"Студентка, которая участвовала в акции протеста, а затем сделала селфи перед посольством КНР, сообщила, что за ней следили по пути от посольства до метро", - описывает Тереза Бергман один из инцидентов, случившихся в Германии. Когда людей преследуют или фотографируют во время акций протеста, не всегда можно отследить, что те лица, которые этим занимаются, действуют от имени китайских властей, признает Бергман.

Китайские студенты, обучающиеся за рубежом, чтобы поддерживать связь со своей страной, пользуются такими приложениями, как WeChat, одобренный властями страны Фото: Andre M. Chang/ZUMA Wire/picture alliance

По ее оценке, очень важную роль играет онлайн-слежка. WeChat считается китайским мобильным суперприложением, которое передает данные правительству: "У нас есть случаи, когда аккаунты в WeChat были закрыты или контент заблокирован, потому что люди открыто высказывались о протестах". AI говорит о "Великом китайском файерволе". При общении с родственниками и друзьями в Китае студенты используют одобренные государством мобильные приложения, такие как WeChat, которые подвержены слежке.

Страх, стресс, изоляция

Слежка и запугивание вызывают страх у студентов из Китая и Гонконга, находящихся за рубежом, утверждает Amnesty International. Это приводит к психологическому стрессу и даже депрессии. "Я обратился за помощью в университетскую службу психологического консультирования, когда у меня возникли психологические проблемы, но там плохо понимали китайский контекст и не смогли оказать эффективную поддержку", - рассказал DW студент Синьдунчжэ (имя изменено).

Тереза Бергман Фото: Sarah Eick

Некоторые китайские студенты прекратили всякие контакты со своими семьями, чтобы защитить их, говорит Тереза Бергман. Почти половина опрошенных Аl заявили, что боятся возвращаться домой. Шестеро из них хотели попросить убежища в стране, где обучаются.

Студенты подвергают себя цензуре и изолируют, продолжает Тереза Бергман. Они не уверены, что могут доверять другим китайским студентам и что те не донесут на них властям: "Это возможно, например, в Гонконге, в соответствии с законом о безопасности. Сейчас там существует горячая линия, по которой можно непосредственно сообщить о лицах, подозреваемых в нарушении этого закона".

Призывы Amnesty International к Пекину

Amnesty International призывает Китай и Гонконг прекратить все формы репрессий в отношении китайских студентов, получающих образование за границей, а также изменить законы, ограничивающие их права.

Важную роль, по мнению правозащитников, играют меры, принимаемые университетами и правительствами западных стран. AI отправила запросы в 55 университетов и получила 24 ответа. Есть первые признаки того, что проблема признается, однако в целом еще многое предстоит наверстать, полагает Бергман.

Юлия Духров Фото: Sarah Eick

Amnesty International призывает создать в университетах и на государственном уровне центры по сбору информации о потенциальных случаях давления на китайских студентов со стороны властей КНР. По мнению правозащитников, в университетах должна быть организована психологическая поддержка, консультирование и финансовая помощь пострадавшим.

Обращаясь к правительству ФРГ, Юлия Духров (Julia Duchrow), генеральный секретарь немецкого отделения AI, подчеркивает: "Германия обязана защищать иностранных студентов". По ее выражению, правительство должно принять конкретные меры, чтобы бороться с атмосферой страха среди китайских студентов.

Надежда на то, что Китай станет более демократичным

"Мы все пытаемся за границей шаг за шагом наслаждаться нашей с таким трудом завоеванной свободой", - делится Юнчжэ. Несмотря на личные риски, китайские студенты, такие как он, не теряют надежды сделать Китай более демократичным. "Я сосредоточусь на вопросах прав человека и надеюсь, что моя страна изменится к лучшему", - говорит Юнчжэ. По его словам, многие думают так же: "Это придает мне мужества".