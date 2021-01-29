Байден отменил ограничения Трампа против TikTok и WeChat

Президент США Джо Байден в среду, 9 июня, сообщил о намерении отменить ограничения в отношении китайской социальной сети TikTok, мессенджера WeChat и еще восьми приложений, введенные его предшественником Дональдом Трампом.
Вместо того, чтобы запрещать эти приложения, правительство США будет проверять, представляют ли они риск для национальной безопасности и американского народа, говорится в декрете, подписанном Байденом. Кроме прочего, этот документ предписывает министерству торговли и другим ведомствам разработать правила для защиты личных данных.
Правительство республиканца Дональда Трампа утверждало, что TikTok, WeChat и другие китайские приложения представляют собой угрозу для национальной безопасности США. Эти опасения обосновывались предположением, что личные данные американских пользователей могут оказаться в руках правительства КНР.
Ограничения Трампа против TikTok
В августе 2020 года Трамп своими указами запретил транзакции с компаниями ByteDance (владельцем TikTok) и Tencent (владелец мессенджера WeChat) в Соединенных Штатах. В свою очередь, представители компании TikTok обратились в суд с требованием отменить указ Трампа.
В сентябре 2020 года Трамп одобрил продажу 20-процентной доли в TikTok американским компаниям Oracle и Walmart. В конце того же месяца суд в Вашингтоне заблокировал запрет Трампа на скачивание сервиса в Соединенных Штатах за считанные часы до его вступления в силу.
Предполагалось, что, если китайская сторона откажется от продажи американского сегмента TikTok, министерство торговли США с 12 ноября 2020 года введет ограничения против соцсети, которые фактически сделали бы невозможной работу сервиса в стране. Позднее срок их введения был сдвинут на 4 декабря. А в декабре стало известно, что Соединенные Штаты решили не продлевать срок продажи американского сегмента TikTok.
Число пользователей китайской соцсети TikTok по всему миру достигает одного миллиарда человек, около 100 млн из них живут в США. Приложение WeChat также пользуется огромной популярностью в мире. Его можно использовать не только для коммуникации, но и для покупок в онлайн-магазинах и чтения новостей.
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Автор: Григорий Аросев