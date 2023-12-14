Как в российской оккупации дети учатся в украинских школах

Несмотря на нажим и угрозы российских захватчиков, на оккупированных территориях Украины все еще есть семьи, в которых дети продолжают учиться по украинской программе. Там, где есть возможность, они "ходят" онлайн к своим учителям, выехавшим из оккупации. Есть и такие преподаватели, которые остались в оккупации, но на свой страх и риск проводят онлайн-уроки на украинском.

К последним относится и женщина, согласившаяся пообщаться с DW анонимно. Она - не только учительница, но и мама ребенка школьного возраст. "Утром мой ребенок идет в школу, где мы вынуждены с учениками говорить по-русски и показывать им российские книги. Вечером проводим детям уроки онлайн на украинском и учим их всему нашему", - рассказывает женщина, проживающая на оккупированной территории Херсонской области. По ее словам, почти год оккупации их школа не работала, а дети учились только онлайн по украинской программе.

Школа в оккупации: устрашение и принуждение - повседневная реальность

Но в августе 2023 года, рассказывает женщина, к учителям пришли российские военные и под дулами автоматов заставили начать учебный процесс по российской программе, по российским учебникам и на русском языке. "Это тяжело, ведь никто из детей в нашем селе не говорит по-русски, дети просто не воспринимают это, особенно в младшей школе. Поэтому мы формально проводим уроки там, а дома по вечерам учим по-украински. Но это при условии, что есть интернет. Очень часто он слабый для занятий онлайн или вообще его нет", - говорит женщина.

Лиман: школа после российского налета Фото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

О такой ситуации с обучением в школах на оккупированных Россией украинских территориях говорится и в исследовании Amnesty International, опубликованном в понедельник, 11 декабря. На основе свидетельств 23 сотрудников образовательной сферы и 16 семей с детьми школьного возраста, живших или до сих пор живущих под российской оккупацией, правозащитники задокументировали, как идет образовательный процесс в условиях оккупации.

Как сообщает Amnesty International со ссылкой на министерство образования и науки Украины, по состоянию на 24 декабря 2022 года около 918 учебных заведений для детей 6-17 лет находились на оккупированных РФ территориях Украины, и в этих учебных заведениях Россия превратила систему образования в пропагандистскую машину для воспитания детей. В том числе из-за искажения истории и попыток искоренить украинскую культуру и идентичность.

"На оккупированных Россией территориях устрашения и принуждение являются ежедневной реальностью для семей, детей и преподавательского состава. Никто не может быть в безопасности под непрерывной российской кампанией террора в Украине", - отметила представительница Amnesty International Анна Райт.

Ученики и родители превратились в "партизан"

Несмотря на риск преследования, через несколько месяцев после начала оккупации, некоторые учителя и родители начали организовывать школьное обучение по украинской программе. Педагоги, ученики и родители, по словам одной из респонденток, опрошенных Amnesty International, превратились в "партизан, которые рыли ямы в своих садах, чтобы спрятать ноутбуки и мобильные телефоны или скрывались на чердаках и в старых сараях, чтобы поймать сигнал сотовой связи" для онлайн уроков по украинской программе.

Назло оккупантам. Участница выпускного бала среди руин разбомбленной школы в Харькове Фото: Abdullah Unver/Anadolu Agency/picture alliance

Школьная библиотекарь Ульяна (все имена в исследовании изменены из соображений безопасности) рассказала Amnesty International, что ей приходилось тайно согласовывать встречи с учениками и ученицами, чтобы передавать им книги - так, чтобы не заметили российские военные патрули на улицах их села, которые часто проводили безосновательные обыски.

Угрозы родителям и детям депортацией в Россию

В своем исследовании Amnesty International отмечает, что, сталкиваясь с сопротивлением и нежеланием учиться в школах по российской программе, российские военные шантажируют родителей, угрожают отобрать детей и депортировать их в Россию.

Правозащитники приводят пример Ксении, матери 15-летнего Кирилла из оккупированного села в Херсонской области. Весной 2022 года к ним пришел учитель и спросил у парня, будет ли он ходить в школу, когда начнется учебный процесс. Женщина отказалась отпускать своего сына в школу, где обучение проводили уже по российской программе. "В начале сентября мужчины в российской военной форме пришли и сказали: если парень не появится в школе завтра, на следующей неделе приедет автобус и заберет его в приют в России. Кирилл вернулся в школу и увидел, что она вся теперь увешана русской государственной символикой, а на входе в нее и внутри стоит вооруженная охрана", - говорится в исследовании Amnesty International.

Учебный класс, оборудованный в харьковском метро Фото: Madeleine Kelly/ZUMAPRESS.com/dpa/picture alliance

Учительница из оккупированной бердянской общины в Запорожской области, выехавшая с оккупированных территорий в июле 2022 года, но продолжающая вести онлайн-уроки для детей в оккупации, рассказала Amnesty International, что детей в школах заставляют петь российский гимн, а тем, кто отказывается, угрожают забрать у родителей на "перевоспитание в российские детские дома". По информации правозащитников, учащихся заставляют также писать доносы: ученикам и ученицам раздали памятку, в которой их призывают рассказывать все, что они знают об украинских настроениях в обществе.

Требования создать украинскую онлайн-школу для оккупированных территорий

Координатор общественной организации "Донбасс-СОС" Виолета Артемчук указывает на то, что на оккупированных территориях родителям и детям с проукраинской позицией становится все опаснее и труднее учиться параллельно онлайн в украинской школе.

"Все сайты, где размещены украинские онлайн-уроки, заблокированы. Чтобы обойти блокировку, нужно устанавливать очень мощные VPN-сервисы. Оккупанты тщательно проверяют все устройства детей и родителей, выискивая тех, кто продолжает учиться в украинских школах", - рассказала DW Артемчук.

Украинских школьников заставляют учиться по российским учебникам Фото: Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images

По ее словам, многим родителям в конце концов приходится мириться с тем, чтобы дети ходили в школы с российской программой. "Ведь им обещают преимущества - бесплатное посещение кружков, бассейна. И все это только в обмен на российский паспорт", - говорит правозащитница. В то же время, продолжает Артемчук, на горячую линию "Донбасс-СОС" продолжают поступать обращения от родителей и учеников с оккупированных территорий с просьбой объяснить, где, на каких платформах и как можно получить украинское образование. "В основном это выпускники школ, которые хотят подтянуть предметы для поступления в украинские учебные заведения", - пояснила правозащитница.

Именно для этого следовало бы создать единую украинскую онлайн-школу, программа которой была бы адаптирована к нуждам детей на оккупированных территориях и учитывала особенности обучения в таких условиях, считает представитель украинского Центра гражданского образования "Альменда" Валентина Потапова. "Дети могли бы учить в этой онлайн школе украинский язык, историю Украины, право Украины, а такие предметы как физика и химия должны быть засчитаны как образовательные компетенции", - говорит Потапова в разговоре с DW.

Валентина Потапова призвала не повторять ошибку прошлого. По ее словам, общественные организации предлагали создать такую онлайн-школу еще в 2014 году после оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, однако этого сделано так и не было. За десять лет оккупации Украина потеряла целое поколение детей, констатирует Потапова.

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