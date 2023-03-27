Amnesty: Россия лишила миллионы украинцев их базовых прав

Во вторник, 28 марта, Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад за 2022-2023 годы о положении в области прав человека в мире. Доклад охватывает 156 стран. Предваряя его, правозащитники сделали общий вывод о том, что 2022 год прошел под знаком непропорционально высокой нагрузки на самое бедное население планеты из-за экономических и экологических последствий международных кризисов и резкого роста стоимости расходов на проживание. Общая ситуация с соблюдением базовых прав, прежде всего женщин и детей, мало изменилась, хотя и есть положительные сдвиги, констатировала Amnesty. Но, прежде всего, 2022 год был годом продолжающихся и новых вооруженных конфликтов, пишут правозащитники. DW изучила страницы доклада, посвященные Украине и России.

Россия: война с Украиной развязала руки для полного подавления протеста

Неудивительно, центральным событием прошлого года для России стало в докладе начало полномасштабного вторжения в Украину, которое резко ухудшило ситуацию с правами человека внутри самой России. Вспоминая и описывая кратко события последнего года, правозащитники AI отметили в этой связи выход 15 марта России из Совета Европы, за которым последовал отказ выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Amnesty напомнила об ужесточении как целого ряда законов, так и значительно более жесткой и жестокой практики применения силы против проявления любого несогласия с линией руководства РФ.

В этой связи в докладе AI упоминаются жестокие разгоны полицией протестующих против войны, преследования за так называемые "фейки" или "дискредитацию" российской армии. Только до конца 2022 года до суда дошло 100 дел о "фейках", 180 - о "дискредитации" и еще по таким обвинениям было назначено не менее пяти с половиной тысяч административных штрафов. Правозащитники Amnesty упомянули в этой связи два самых громких дела - художницы Александры Скочиленко и муниципального депутата из Москвы Алексея Горинова, получившего семилетний срок в колонии.

Новый уровень давления на инакомыслящих в России

Давление на гражданское общество в России вышло в 2022 году на новый уровень, пришли к выводу правозащитники AI. Они напомнили в этой связи о дальнейшем ужесточении закона об "иностранных агентах" и включении в список "иноагентов" все большего числа россиян. В докладе AI упоминаются преследования "узника совести" Андрея Пивоварова, бывшего руководителя общественной организации "Открытая Россия", получившего четырехлетний срок в колонии; более чем восьмилетний срок заключения для политика Ильи Яшина за рассказ о преступлениях российской армии в украинской Буче, а также случай лишения российского гражданства выступавшего против политики Кремля эколога и активиста Аршака Макичяна.

Противникам войны в России грозят сроки, как политику Илье Яшину Фото: Yury Kochetkov/Pool/AP/picture alliance

Также в докладе AI отмечается зачистка независимых и либерально настроенных СМИ в России - среди наиболее знаковых событий в медийной сфере упоминается принудительное закрытие радиостанции "Эхо Москвы", отзыв лицензии у "Новой газеты", блокировки ведущих социальных сетей и многих тысяч других сайтов. Давление властей привело к отмене сотен концертов, попаданию многих ведущих артистов в черные списки или списки "иностранных агентов". AI упомянуло в докладе в частности рэпера Oxxxymiron и писателя Дмитрия Быкова, а также рок-музыканта Юрия Шевчука.

Пытки и нарушения прав украинцев в самой России

Пытки и другие способы плохого обращения сегодня это "неотъемлемая часть" пенитенциарной системы в России, написано в докладе AI. В этой связи правозащитники Amnesty вспомнили о судьбе российского оппозиционного политика Алексея Навального, напомнив о 90 днях, проведенных им в "нечеловеческих" и "унизительных" условиях ШИЗО, и лишении политика других прав, включая свиданий с семьей, отказ в оказании надлежащей медицинской помощи и др. Расхожей практикой AI называет несправедливые судебные процессы, как в случае с журналистом Иваном Сафроновым, осужденным на 22 года тюрьмы по сфабрикованному обвинению, уверены правозащитники.

Продолжились и похищения людей в Чечне, а также похищения граждан Украины во время так называемой "фильтрации", прежде всего на территориях, которые Россия оккупировала с 24 февраля 2022 года. Правозащитники коснулись в докладе нарушения прав украинцев на территории России, уточнив, что, по подсчетам Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, речь идет о 2,8 миллионах принудительно перемещенных в Россию украинцев, часть из которых, включая детей, силой отправили в Сибирь или на Дальний Восток.

Главный удар по правам человека в Украине нанесла Россия

Что касается ситуации в самой Украине, то главной проблемой соблюдения прав человека правозащитники называют разнообразные последствия военной агрессии со стороны российской армии, прежде всего атаки по гражданским объектам, и другие преступления, например, пытки и сексуальное насилие в отношении гражданского населения. В докладе выборочно упоминаются трагические эпизоды, в ходе которых пострадали именно гражданские лица, такие как нападение на гуманитарную колонну в Запорожье или внесудебные казни в пригороде Киева - в Буче.

Разрушения в Бахмуте Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Атаки лишили миллионов украинцев базовых прав - на жизнь, образование, медицинское обслуживание. Около восьми миллионов жителей Украины были вынуждены оставить свои дома, образовав самый мощный миграционный поток со времен Второй мировой войны, указано в докладе AI. До 40 процентов энергетической инфраструктуры пострадало в результате массированных атак российских ракет и дронов во второй половине 2022 года, что привело не только к регулярным отключениям электричества, но к резкому ухудшению качества жизни миллионов жителей, оказания медицинской помощи. Лишь четверть киевлян в течение зимы не испытывала проблем с подачей водопроводной воды. По подсчетам Киевской школы экономики, российские военные разрушили не менее 126 тысяч домов и 16,8 тысяч квартир в Украине. Не менее 1100 больниц пострадало, 144 были разрушены, по данным Министерства здравоохранения Украины. Вместе с ограничениями многих прав украинцы столкнулись и с резким ухудшением экологической обстановки из-за начатой Россией полномасштабной войны.

"Фильтрация" в Мариуполе и запрет на все украинское в Крыму

Правозащитники и в посвященной Украине главе описали так называемую "фильтрацию" украинцев со стороны российских властей, указав на свидетельства пыток, угроз убийства, разделение семей и отнятие детей у их родителей. Все это свидетельствует о совершении российской армией военных преступлений и других преступлений против человечности, напоминают авторы доклада. Правозащитники описали в докладе и попытки российской стороны переложить ответственность за военные преступления на Украину, например, за разрушение театра в Мариуполе несмотря на убедительные свидетельства того, что это именно российская авиация нанесла прицельный удар по театру, в котором в тот момент прятались сотни гражданских лиц, написано в докладе.

Одновременно российские власти, как отмечено в докладе, усилили давление не только на недавно оккупированных территориях Украины, но и на ранее аннексированных - таких, как Крым. Это и новые волны преследования крымских татар, включая притеснение защищающих их адвокатов, и фактический запрет на украинскую музыку и культуру в публичном пространстве.

Расправы над военнопленными и международное расследование

Отдельная глава посвящена плохому обращению и случаям казней в отношении военнопленных. В отчете, в частности, описан удар по колонии в Еленовке, унесший жизни не менее 53 украинских военнопленных - расследованием трагедии занималась спецкомиссия ООН, но позже она была распущена. Правозащитники упоминают в докладе и другие случаи расправ над украинскими военнопленными, но вместе с тем и предполагаемый расстрел украинскими военными десятерых сдавшихся в плен российских солдат, указав, что власти Украины начали, но пока не завершили расследование этого дела.

Расследование военных преступлений в Украине Фото: Goktay Koraltan/Depo/abaca/picture alliance

Надежду на то, что преступления в Украине не останутся безнаказанными, дает правозащитникам тот факт, что не позднее 2 марта 2022 года следователи Международного уголовного суда (МУС) в Гааге начали собирать свидетельства военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. РФ не признает юрисдикцию (МУС), а сама Украина пока не ратифицировала подписанный в 2000 году Римский статут МУС, напоминают в этой связи правозащитники.

Репутация Amnesty сильно пострадала после доклада о ВСУ

4 августа AI опубликовала доклад под названием "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей". В нем правозащитники заявили, что подразделения ВСУ неоднократно размещали свою технику и вели огонь с позиций в жилых кварталах, на территории школ и больниц, подвергая опасности гражданское население. Сам отчет, его методы и выводы подвергились очень резкой критике с разных сторон, начиная от президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Amnesty International в попытке "амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву" и заканчивая директором украинского офиса AI Оксаной Покальчук, которая после публикации отчета объявила о своем увольнении.

По итогам Amnesty принесла извинения, однако лишь частичные, не отказавшись от сделанных выводов, но добавив, что "ничто из того, что мы задокументировали в действиях украинских сил, никоим образом не оправдывает российские нарушения".

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