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Андрей Пивоваров
Андрей ПивоваровФото: Privat
Права человекаРоссия

Amnesty заявила о насильственном исчезновении Пивоварова

Даниил Сотников
13 мин. назад

В последний раз Пивоваров выходил на связь 18 января, с тех пор у его родных и адвокатов нет никакой информации о нем.

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Родственники и адвокаты осужденного российского оппозиционера Андрея Пивоварова уже месяц не могут узнать ничего о его местонахождении. Политик "подвергается насильственному исчезновению", заявила правозащитная организация Amnesty International в пятницу, 17 февраля.

Местонахождение Пивоваров неизвестно с 18 января, когда в ходе этапирования в исправительную колонию для отбытия наказания он был доставлен в Санкт-Петербург, сообщили правозащитники.

"Содержание без связи с внешним миром на протяжении последнего месяца российского оппозиционера Андрея Пивоварова, который был лишен свободы по политически мотивированным обвинениям, является продолжающимся насильственным исчезновением", - заявила директор Amnesty International по России Наталья Звягина. 

По ее словам, такая практика длительных этапов сохраняется в России еще с советских ГУЛАГов. "Заключенные неделями переводятся из изоляторов в изоляторы, содержась без связи с внешним миром, что равносильно насильственному исчезновению. Это остается отличительной чертой российской пенитенциарной системы, предусматривающей такое дополнительное бесчеловечное наказание заключенных и причиняющей страдания их семьям", - подчеркнула Звягина.

Уголовное дело Андрея Пивоварова

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров в июле 2022 года был осужден на 4 года по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации". 22 декабря 2022 года стало известно, что Пивоварова этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре - до апелляции на приговор.

18 января он вышел на связь из Санкт-Петербурга, с тех пор у его родных и близких нет никакой информации о нем.

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