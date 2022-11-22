Краевой суд оставил без изменений приговор Андрею Пивоварову

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор российскому оппозиционному политику Андрею Пивоварову. Адвокаты политика требовали отменить дело и освободить его в зале суда, сообщается во вторник, 22 ноября, в Telegram-канале "Команда Пивоварова".

После заседания адвокат Сергей Бадамшин заявил, что кассационная жалоба будет подана в четвертый Кассационный суд. "Также он добавил, что его уже давно ничего не удивляет, а краснодарское правосудие уж точно, и что Ленинский районный суд регулярно не исполнял требование закона о подготовке материалов и передаче в апелляционную инстанцию", - написали в Telegram соратники Пивоварова.

Сам оппозиционер перед заседанием успел пообщаться с журналистами. "Я слушаю радио и рассказываю другим, что происходит. Это единственный источник информации. Я оказался в месте, которое застыло в 80-х - то помещение, где мы живем, его наверно с тех пор так и не трогали. Экскурсия в прошлое", - заявил он.

Дело Андрея Пивоварова

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. После обыска в петербургской квартире политика этапировали в Краснодар, где он и был арестован.

15 июля Ленинский районный суд Краснодара приговорил политика к четырем годам колонии общего режима по делу о сотрудничестве с "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК) - "Открытой Россией". Помимо тюремного срока, оппозиционеру на восемь запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета. Оппозиционер свою вину не признал.

3 июня Минюст РФ обявил Пивоварова иноагентом, вместе с Олегом Кашиным и Евгением Чичваркиным.

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