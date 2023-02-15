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Андрей Пивоваров
Андрей ПивоваровФото: Privat
ПолитикаРоссия

В Петербурге задержали активиста с плакатом "Где Пивоваров"?

Дмитрий Вачедин
10 мин. назад

Отбывающий заключение бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров около месяца не выходит на связь. В конце прошлого года его отправили по этапу.

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В Санкт-Петербурге у Гостиного двора был задержан активист Дмитрий Негодин, вышедший с плакатом "Где Андрей Пивоваров?", сообщает в среду, 15 февраля, Север.Реалии. В полиции на активиста составили протокол о нарушении требований при режиме повышенной готовности, ему грозит штраф от 30 до 40 тысяч рублей.

"Я уважаю Андрея Пивоварова и уже третий раз выхожу на это место выступать против его посадки", - рассказал Негодин корреспонденту Север.Реалии.

Преследования Пивоварова

Бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, осужденный в 2022 году на 4 года по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации", не выходит на связь около месяца - с 18 января.

22 декабря 2022 года стало известно, что Пивоварова этапировали из СИЗО-1 в Краснодаре, а Новый год он должен был встретить в специальном вагоне для заключенных. 18 января он вышел на связь из Санкт-Петербурга, с тех пор у его родных и близких нет никакой информации о нем.

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