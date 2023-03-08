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Права человекаУкраина

AI указала на угрозы второго года войны для женщин в Украине

Дмитрий Андреев
6 мин. назад

Жительницы Украины сталкиваются с рисками гендерного насилия, бременем заботы о ближних и огромным стрессом, указывают правозащитники, призывая международное сообщество к солидарности с женщинами.

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Полномасштабное военное вторжение России в Украину, продолжающееся уже второй год, крайне пагубно сказывается на психическом, физическом и репродуктивном здоровье женщин в противостоящей агрессии стране. Они сталкиваются с угрозой гендерного насилия, тяжелым бременем заботы о близких, огромным стрессом и лишениями. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованном в среду, 8 марта, и приуроченном к Международному женскому дню.

"Женщины неизменно оказываются на передовой в этой жестокой агрессивной войне, развязанной Россией, - в качестве солдат, врачей и медсестер, волонтеров, сиделок, внутренне перемещенных лиц, беженцев и слишком часто - в качестве погибших и пострадавших", -заявила заместитель генерального секретаря германского отделения Amnesty International Юлия Духров (Julia Duchrow).

"Женщины сталкиваются как с растущим уровнем сексуального и гендерного насилия, так и с рисками для здоровья, при этом они вынуждены принимать критически важные решения, от которых зависит жизнь их семей", - подчеркнула Духров. В то же время женщин зачастую исключают из процесса принятия решений, а их права и потребности игнорируют, добавила она.

Отсутствие принципа верховенства права и стигматизация жертв насилия

Среди причин, которые привели к возросшей угрозе насилия в охваченных войной районах Украины, правозащитники называют отсутствие безопасной среды, отсутствие принципа верховенства права, полную безнаказанность атакующей стороны, недоверие к оккупационным властям, а также стигматизацию тех, кто отваживается заявлять о пережитом сексуальном и гендерном насилии.

В Amnesty International призывают международное сообщество выразить солидарность с женщинами, права которых были нарушены в ходе военного вторжения России в Украину. Обеспечение безопасности мирного населения, особенно тех, кто оказался в зонах боевых действий, и доступа к финансовой помощи и услугам, включая медицинское обслуживание, имеет решающее значение во время войны, отметили правозащитники. Они особо выделили необходимость привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления в нарушение международного права.

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