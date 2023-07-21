Эксперт AI по России: По уровню давления год был рекордным

Более 21 000 человек в России с начала полномасштабного ее вторжения в Украину подверглись административному или уголовному преследованию из-за своей антивоенной позиции или стали объектами применения ограничительных мер в рамках закона об "иноагентах", говорится в исследовании правозащитной организации Amnesty International, обнародованном 20 июля. Эксперт организации по России Олег Козловский в программе DW Новости Шоу прокомментировал основные выводы авторов.

Наказания за "неправильное" мнение

"Мирные протестующие против войны в Украине и те, кто распространяет критичную информацию о российских вооруженных силах, сталкиваются с жесткими уголовными, административными и иными видами наказаний", - констатирует правозащитник.

При этом административные наказания являются наиболее распространенной формой давления на противников войны, следует из доклада. В 2022 году, по подсчетам AI, таким мерам подверглись более 21 000 россиян. 2307 граждан были наказаны административным арестом, остальным пришлось заплатить значительные денежные штрафы - преимущественно из-за участия в антивоенных демонстрациях или критики войны в интернете, указывает Олег Козловский.

Олег Козловский Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

По его словам, 21 000 административных арестов и штрафов - это "больше, чем в какой бы то ни было предыдущий год в истории России, допустим, за нарушение порядка проведения публичных мероприятий", а это "самая массовая статья, по которой в России принято преследовать людей, выражающий неправильное, с точки зрения властей, мнение".

"Прошлый год был рекордный. Плюс мы видим, что арсенал средств, которые использует власть, тоже расширяется", - указывает собеседник DW, поясняя, что к вышеназванной статье КоАП РФ 20.2 о нарушении правил проведения митингов были добавлены административные статьи о дискредитации ВС, появились новые уголовные статьи, а те, что были раньше, начали более активно использоваться. Некоторые статьи даже ужесточались несколько раз в течение года, напоминает эксперт.

Какие статьи применяли к противникам войны

Чаще всего, по данным правозащитников, после начала войны в Украине в России задействовали статью КоАП о нарушении правил организации общественных мероприятий. В 2022 году, по официальным данным, наказание за ее нарушение получили 16 652 человека.

Другое правонарушение, которое часто инкриминируют противникам войны, по данным AI, - "неподчинение законным требованиям сотрудника полиции". По наблюдениям правозащитников, эту статью КоАП применяют нередко в случаях, когда властям требуется время, чтобы подготовить уголовные обвинения. Так было в ситуациях с оппозиционными политиками Владимиром Кара-Мурзой и Ильей Яшиным в апреле и июне 2022 года соответственно, напоминают авторы исследования. Сначала обоих политиков задержали, обвинив в том, что они якобы отказались предъявить удостоверения личности, а после поместили под стражу за распространение "фейков о ВС РФ".

Уголовное преследование критиков войны в РФ

В то же время более 150 человек столкнулись с уголовными обвинениями по статьям о "распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" и "повторной дискредитации ВС РФ или государственных органов". Многие были приговорены по ним к длительным тюремным срокам, отмечают правозащитники.

Оппозиционера Владимира Кара-Мурзу признали в РФ виновным в распространении "фейков о ВС РФ" Фото: Dmitry Serebryakov/AP/picture alliance

В качестве примера в исследовании приводится история Владимира Румянцева - радиолюбителя из Вологды, который получил три года колонии за трансляцию из любительской радиостудии в своей квартире репортажей независимых СМИ или блогеров, выражающих антивоенную позицию. Amnesty International называет Румянцева узником совести, пострадавшим исключительно за то, что он воспользовался правом на свободу мнений, и призывает к его немедленному и безоговорочному освобождению.

Только 0,4% подсудимых в 2022 году были оправданы или их уголовное преследование было прекращено (например, потому, что факт преступления не был доказан), выяснили в AI. В то время как лишь 0,2% апелляций защиты на приговор завершились оправданием или прекращением преследования, со стороны обвинения были удовлетворены 45% апелляций, говорится в исследовании.

Запугивание критиков войны

Отдельная глава в исследовании посвящена "тактиками издевательства и запугивания критиков, а также давления на них, в том числе через произвольные увольнения, отмену концертов и других публичных мероприятий с участием противников войны, а также принудительные "извинения" на камеру".

Пример из исследования: случай школьницы из дагестанского города Избербаш, заявившей на линейке в микрофон: "Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!". Вскоре после этого выступления в дагестанских пабликах появилось видео с извинениями девочки и ее мамы. По оценке AI, обе они на видео заметно нервничали и имели испуганный вид.

Статус "иноагентов"

Признание граждан "иноагентами" Олег Козловский называет менее распространенным способом наказания, имеющим, однако, большой резонанс. "Таких людей немного по сравнению с теми, кого оштрафовали: оштрафованных десятки тысяч, а "иностранных агентов" - физических лиц сейчас всего 300 человек. Тем не менее это зачастую люди, которые имеют определенный авторитет, известность, пользуются уважением в обществе. Очевидно, что цель - показать: те люди, которых вы считаете важными, не защищены. Они - враги",- рассуждает собеседник DW.

До начала полномасштабного вторжения "иноагентами" в РФ объявляли в среднем по пять человек в месяц. Сейчас же - втрое больше, указывает он. "По данным Минюста России, три четверти этих людей получили такой статус или за то, что они поддерживали Украину, или за критику ВС РФ, то есть по сути за свою антивоенную позицию", - заключил Козловский.

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