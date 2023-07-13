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Политика Милова заочно арестовали по делу о военных "фейках"

Даниил Сотников
54 мин. назад

Уехавший из России соратник Навального заочно арестован по статье о распространении "фейков" об армии по мотивам политической ненависти.

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Российский оппозиционный политик Владимир Милов
Владимир МиловФото: Claudio Furlan/picture alliance

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал политика и соратника Алексея Навального Владимира Милова на два месяца с момента его задержания в России по делу о "фейках" об армии РФ. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона" в четверг, 13 июля. Речь идет о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК), уточняет издание.

Оппозиционер находится в статусе обвиняемого с 5 августа 2022 года. Поводом для возбуждения дела стал ролик "Преступления Путина" на канале "Навальный Live".

Следователь на суде заявил, что Милов "скрылся в Литовской Республике", пишет "Медиазона". Защитница по назначению возражала против ареста. По ее мнению, следствие не подтвердило, что Милов осведомлен об уголовном деле против него, а значит нельзя утверждать, что он скрылся.

Объявлен в розыск и внесен в реестр "иноагентов"

Министерство внутренних дел РФ объявило Владимира Милова в розыск в июне 2022 года. Перед этим российский Минюст объявил политика "иностранным агентом". Милов покинул Россию в 2021 году.

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