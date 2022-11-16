  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Выборы в США
Ситуация в Беларуси
Дональд Трамп объявляет об участии в президентской гонке
Дональд Трамп объявляет об участии в президентской гонкеФото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолитикаСША

Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Евгений Жуков
5 мин. назад

Пообещав вернуть своей стране "величие и славу", Дональд Трамп сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США. Чтобы вернуться в Белый дом, ему прежде всего необходимо выиграть праймериз республиканцев.

https://p.dw.com/p/4JaHh

Бывший президент США Дональд Трамп решил баллотироваться на президентских выборах 2024 года. О выдвижении своей кандидатуры Трамп объявил вечером во вторник, 15 ноября, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил, что намерен вернуть стране "величие и славу".

За некоторое время до выступления Трампа стало известно, что его советники подали соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию США.

Между тем, чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трампу необходимо сначала выиграть внутрипартийные выборы - праймериз. Они по традиции стартуют в начале года выборов, обычно в феврале, и длятся несколько месяцев. После того как избиратели по всей стране проголосуют за своего кандидата, официальное решение о выдвижении будет принято летом на съездах Республиканской и Демократической партий.

Согласно опросам общественного мнения, в настоящее время Дональд Трамп явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Смотрите также:

Дэвид Фрам: "Дональд Трамп не является другом Украины"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Бывший, 45-й, президент США Дональд Трамп

Судья: Трамп указал ложные данные о возможных фальсификациях на выборах

Судья: Трамп указал ложные данные о возможных фальсификациях на выборах

Дональд Трамп подал иск о фальсификациях выборов 2020 года, зная о неверных данных в документе, заявил суд в Калифорнии и потребовал обнародовать переписку экс-президента с его адвокатом Истменом.
Политика20 октября 2022 г.
Избиратель заполняет бюллетень на одном из участков в Айове в ноябре 2020 года

Промежуточные выборы в США. Почему в этом году они важны как никогда

Промежуточные выборы в США. Почему в этом году они важны как никогда

Промежуточные выборы в США ответят на вопрос, кто будет контролировать Конгресс. На позицию избирателей повлияет ситуация в экономике и споры о праве на аборт. Но в этой кампании на кону и более важные вещи.
Политика7 ноября 2022 г.
external

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.
Политика18 февраля 2022 г.25:59 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Женщина держит в руках плакат с надписью "На Окрестина пытки и смерть", на котором красные пятна

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Польский адвокат: Я хочу довести дела до приговора Лукашенко

Правосудие и закон3 ч. назад
"Президент России Владимир Путин" лежит на диване и говорит: "Отмените большую пресс-конференцию... Нет вдохновения".

Путин может отменить пресс-конференцию. Что случилось?

Путин может отменить пресс-конференцию. Что случилось?

Политика15 ч. назад
Артемий Троицкий

Артемий Троицкий: Путину остались месяцы, а не годы

Артемий Троицкий: Путину остались месяцы, а не годы

Политика18 ч. назад
Пожарный на месте катастрофы MH17 в Донбассе, 17 июля 2014 года

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Правосудие и закон4 ч. назад
Множество людей на поляне

Хватает ли места и ресурсов на Земле для 8 млрд человек?

Хватает ли места и ресурсов на Земле для 8 млрд человек?

Общество17 ч. назад
Си Цзиньпин

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Политика15 ноября 2022 г.
На главную страницу