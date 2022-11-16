Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Пообещав вернуть своей стране "величие и славу", Дональд Трамп сообщил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США. Чтобы вернуться в Белый дом, ему прежде всего необходимо выиграть праймериз республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп решил баллотироваться на президентских выборах 2024 года. О выдвижении своей кандидатуры Трамп объявил вечером во вторник, 15 ноября, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил, что намерен вернуть стране "величие и славу".

За некоторое время до выступления Трампа стало известно, что его советники подали соответствующие документы в Федеральную избирательную комиссию США.

Между тем, чтобы стать официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Трампу необходимо сначала выиграть внутрипартийные выборы - праймериз. Они по традиции стартуют в начале года выборов, обычно в феврале, и длятся несколько месяцев. После того как избиратели по всей стране проголосуют за своего кандидата, официальное решение о выдвижении будет принято летом на съездах Республиканской и Демократической партий.

Согласно опросам общественного мнения, в настоящее время Дональд Трамп явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Смотрите также: