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Джо Байден на посту вице-президента США с тогдашним главой государства Бараком Обамой, 2013 год
Джо Байден на посту вице-президента США с тогдашним главой государства Бараком ОбамойФото: Rob Carr/Getty Images
ПолитикаСША

В личном бюро Байдена нашли секретные документы

Александра Иванова
57 мин. назад

Документы, отчасти с грифом высшей степени секретности, были обнаружены в личных офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена.

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В личном офисе президента США Джо Байдена были обнаружены секретные правительственные документы периода, когда он занимал должность вице-президента США, сообщает в понедельник, 9 января, пресс-служба Белого дома.  В свою очередь, телеканал CNN уточняет, что речь идет о десятке документов, в том числе самой высокой степени секретности.

Отмечается, что бумаги были обнаружены в закрытом на замок шкафу адвокатами Байдена в ноябре 2022 года при освобождении офисных помещений в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement). Этими офисными помещениями нынешний глава американского государства пользовался после ухода с поста вице-президента США, с 2017 по 2020 годы.

Знал ли Байден о секретных документах в его бюро

Сейчас Минюст США выясняет, как секретные документы попали в личное бюро Байдена. Его адвокаты в этой связи ведут совместную работу с Минюстом и Национальным архивом. Вопрос о содержании документов и о том, знал ли Байден, что они находятся в его бюро, остается открытым.

Пост вице-президента США Байден занимал с 2009 по 2017 годы. Президентом страны тогда был Барак Обама. 

В августе 2022 года ФБР провело обыск в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде и обнаружило там секретные документы, которые Трамп вопреки правилам, не сдал в Национальный архив, уходя с поста главы государства. Тогда Байден назвал этот поступок "безответственным".

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Сообщение телеканала CNN об обнаружении секретных документов в личном бюро Джо Байдена

Classified documents from Biden’s time as VP discovered in private office
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